Suzuki heeft sinds het binnenhalen van de wereldtitel nog geen race gewonnen. Mir staat momenteel vierde op 55 punten achterstand van WK-leider Fabio Quartararo. In de eerste negen races van dit seizoen stond Mir drie keer op het podium. De Spanjaard heeft zich daarop kritisch uitgelaten over de ontwikkeling bij Suzuki. Kort voor de zomerstop liet hij weten dat het huidige pakket “niet goed genoeg” is om mee te dingen naar de wereldtitel.

De stagnatie bij Suzuki werd in verband gebracht met het plotselinge vertrek van Brivio. Hij verruilde zijn rol bij de Japanse fabrikant voor een nieuwe functie bij het Alpine Formule 1-team. Daarmee verdween de architect van de Suzuki MotoGP-structuur plots uit beeld. Mir gelooft echter niet dat het vertrek van Brivio ook maar iets te maken heeft met de huidige achterstand.

“Ik denk het niet”, zei Mir in een interview met Motorsport.com op de vraag of het vertrek van Brivio grote invloed heeft gehad op het team. “Davide deed fantastisch werk voor Suzuki. Maar het ging er meer om dat ze geen grote verbeteringen gevonden hebben. Op technisch vlak in ieder geval, de anderen zijn gewoon verder gekomen. Het betekent niet dat Suzuki niets doet, ze werken wel degelijk aan de motor. Uiteindelijk ging Davide ook niet over de keuze voor de technische specificaties van de motor. Het is meer dat het team beter moet zoeken naar de verbeteringen. En ook dat er een andere manier is, we hebben gezien dat de andere merken dat gewoon beter hebben gedaan.”

Vertrouwen in het huidige management

Suzuki koos ervoor om op korte termijn geen vervanger aan te stellen voor Brivio. Het managementteam heeft de taken verdeeld. Projectleider Shinichi Sahara is nu de hoogste baas bij Suzuki. Hij verklaarde eerder in gesprek met deze site dat er geen plannen zijn om alsnog een vervanger voor Brivio aan te stellen, maar dat hij de situatie tijdens de zomer gaat evalueren. “Ik heb veel vertrouwen in Sahara en hij heeft gewoon gelijk als hij de beslissing neemt”, vervolgde Mir. “Hij heeft de leiding en kan binnen het project goed zien wat er aan schort. Dat is zeker een reden dat hij de leiding heeft.”