Minder motorinhoud en aero onder nieuwe MotoGP-reglementen 2027

Ruim tweeënhalf jaar voordat de huidige reglementencyclus ten einde komt, heeft de MotoGP al duidelijkheid verschaft over de nieuwe technische reglementen van 2027. Er werd al maanden gesproken over enkele ingrijpende veranderingen met betrekking tot de inhoud van het motorblok en de aerodynamica en deze zijn ook bevestigd in de nieuwe reglementen. De motorinhoud wordt verlaagd van 1000cc naar 850cc, waarbij fabrikanten verplicht blijven om een viertakt viercilinder te gebruiken. De boring van de cilinders wordt bovendien verkleind van 81 naar 75 millimeter. Daarnaast worden de aerodynamische oppervlakken aan de voorkant van de motorfiets verkleind, terwijl vleugeltjes aan de achterkant vanaf 2027 ook gehomologeerd moeten worden als onderdeel van het aero-pakket. Dat pakket mag één keer per seizoen een update krijgen.

De MotoGP heeft ook diverse andere aanpassingen goedgekeurd, waaronder een verbod op rijhoogteapparaten. Momenteel hebben MotoGP-machines dergelijke devices voor de achterkant van de motorfietsen en specifiek voor de start van de race, maar beide uitvoeringen verdwijnen in 2027. Dit volgt op het verbod op ride height devices aan de voorkant, dat in 2024 is ingevoerd. Het minimumgewicht van de motoren wordt verlaagd van 157 naar 153 kilogram. Bovendien is besloten om de tankcapaciteit te verlagen voor zowel de sprintraces als de Grands Prix. In de korte zaterdagse race daalt de capaciteit van twaalf naar elf liter, in de langere zondagse races zelfs van 22 naar 20 liter. Deze wijziging valt samen met de introductie van volledig duurzame brandstof.

Concessies blijven met voordeeltje nieuwe fabrikanten

In de nieuwe technische reglementen voor 2027 is opnieuw een plekje ingeruimd voor concessies, die in 2024 zijn teruggekeerd in de MotoGP. Het systeem blijft hetzelfde, wel is besloten dat alle merken die in 2026 aan de start verschijnen, in 2027 in categorie B worden geplaatst. Het doorontwikkelen van motorblokken mag daardoor dus niet en ook mag er niet getest worden met de vaste racerijders. Wel zijn er drie mogelijkheden om wildcards in te zetten. Mochten er fabrikanten zijn die in 2027 toetreden tot de MotoGP, dan worden zij in categorie D ingedeeld. Dat houdt in dat de motorblokken vrij ontwikkeld mogen worden, vaste racerijders mogen testen en dat er zes keer een wildcard ingezet mag worden.

De nieuwe technische reglementen voor 2027 zijn de eerste grote veranderingen sinds 2016, toen de MotoGP standaard elektronica introduceerde om het gat tussen de Japanse merken en de rest van het veld te verkleinen. Dat zorgde er destijds voor dat Suzuki en Aprilia opnieuw toetraden tot de sport, waarna KTM dat voorbeeld volgde in 2017. Het is nog de vraag of de nieuwe technische regels van 2027 ook voor een nieuwe toetreder zorgen, al heeft BMW recent aangegeven alle opties open te houden. De Duitse fabrikant ontkende echter ook dat het betrokken was bij gesprekken over de reglementen.