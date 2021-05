Miller was de beste man in het voorseizoen, maar kwam in de races in Qatar niet verder dan twee negende plaatsen. In Portimao ging het beter, maar crashte Miller uit de race. De man uit Townsville heeft toegegeven dat hij een beetje in de put zit, al stelt hij ook dat alle ingrediënten voor succes aanwezig zijn. Na de tweede race in Qatar werd de coureur geopereerd aan een opgepompte arm, iets wat ook niet hielp in de afgelopen weken. De vormdip komt voor Miller op een ongelegen moment. Niet alleen doet zijn teamgenoot Francesco Bagnaia het op dit moment heel aardig, Miller zit ook nog eens in een jaar dat zijn contract afloopt en hij met enkele coureurs vecht om een zitje voor volgend seizoen.

Gevraagd of dat druk op de ketel zet, zei Miller: “Zeker weten. Het is geen geheim dat het mijn doel en plan was om races te winnen in dit stadium van het seizoen, maar we hebben nu drie races gehad en ik heb nog niet eens op het podium gestaan. We hebben nog een lang seizoen voor de boeg, er komen nog veel kansen. Maar ik ben wel streng voor mezelf en probeer alles om het tij te keren en weer momentum te krijgen. Ik ben redelijk wanhopig op zoek om dat te bewerkstelligen, al heb ik in het verleden wel vaker in moeilijke situaties gezeten. We zitten nu in de shit, dat is duidelijk. Maar we hebben na de afgelopen drie races ook gezien dat alle ingrediënten wel aanwezig zijn. We moeten gewoon zorgen dat we het allemaal netjes aan elkaar koppelen. De tijd zal het leren of dat lukt, ik doe echt mijn best.”

"Verloor veel in sector 4"

Waar teamgenoot Bagnaia vrijdag de snelste was op het circuit van Jerez, bleef Miller buiten de top-tien steken. Afgaande op de data had Miller daar een duidelijke verklaring voor: “Hij kreeg het rondje voor elkaar toen het moest. Als je kijkt naar de sectoren, zijn onze prestaties heel erg vergelijkbaar. Vooral in de laatste sector maakt hij het verschil als het gaat om een snel rondje. Hij pakte daar meer dan een tiende. Het gaat erom dat je de motor laat rollen en voldoende vertrouwen hebt. Dat lukte mij vandaag niet, ik verloor veel in sector 4 en dan vooral in bochten 11 en 12. Daarnaast kon ik in bocht 2 niet helemaal de snelheid meepakken. We zijn de afstelling nog een beetje aan het tweaken en proberen meer te vinden.”