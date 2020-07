Miller: Raakte gevoel in mijn hand kwijt in Jerez

Miller, die volgend jaar promotie krijgt naar het fabrieksteam van Ducati, maakte in Jerez een prima start en schoof op van vijf naar drie. Hij haalde ook de Yamaha van Maverick Viñales in om de tweede plaats te nemen, tot de Spanjaard hem tien ronden later weer passeerde.

De Australiër moest even de terugkerende Marc Marquez laten gaan, maar toen die uit de race viel was het de Ducati van Andrea Dovizioso die Miller uiteindelijk nipt van de derde plek hield. Miller legde achteraf uit dat hij het gevoel kwijtraakte in zijn rechterhand en daar tijd mee verloor. "Met twaalf ronden te gaan begon mijn rechterhand lam te worden, dat was mijn grootste probleem", legt Miller uit. "Ik denk dat het iets te maken had met mijn positie op het stuur. Daarna was ik een vogel voor de kat. Mijn banden en de motor voelden geweldig aan, ik verloor alleen mijn gevoel en kon aan het einde niet meer zo soepel gas geven. Met die vierde plek hebben we wel belangrijke punten binnen voor het kampioenschap. Nu kunnen we volgend weekend terugkeren met een helder beeld van wat we moeten doen, nu we net 25 ronden hebben gereden. Het was jammer dat ik die de gashendel niet kon bedienen zoals ik wilde om bij Maverick proberen te blijven. Fabio [Qaurtararo, de winnaar] had ik niet kunnen volgen, wat was die snel."

Dat Miller zijn rechterhand niet meer kon voelen lijkt een bizar probleem, maar de Aussie legt uit dat hij het vorig jaar ook al meemaakte in Jerez. Het lijkt dus iets met het Andalusische circuit te maken te hebben. "Het ligt aan dit circuit, hier hang je altijd buiten de motor", verklaart hij. "Op moderne MotoGP-machines hangen we altijd een halve hand buiten het uiteinde van de greep als we door een rechterbocht gaan. In linkerbochten was het geen problemen en remmen was ook geen drama. Ik dacht vroeger dat het te maken had met pompende armen, maar ik denk dat het meer te maken heeft met de manier waarop ik aan de greep hang."