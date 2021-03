Miller en Bagnaia laten ‘frisse wind waaien’ bij Ducati

Andrea Dovizioso reed acht seizoenen lang voor het fabrieksteam, maar besloot na een vertrouwensbreuk met algemeen manager Gigi Dall’Igna te vertrekken. Hij werd drie keer vice-kampioen in de MotoGP, maar de titel bleef altijd buiten bereik. Danilo Petrucci werd na het vertrek van Jorge Lorenzo aangetrokken als tweede coureur, maar ook hij slaagde er niet in om te leveren. Voor 2021 gooide Ducati het roer helemaal om en nam afscheid van de beide dertigers. In navolging van andere MotoGP-fabrikanten koos Ducati voor een relatief jonge line-up met de 26-jarige Miller en de 24-jarige Bagnaia. Het was tijd voor nieuw elan bij Ducati, stelt de sportief directeur.

“Na zo’n lange periode was het wel tijd om een frisse wind in het team te krijgen”, gaf Ciabatti toe in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Spanje. Ze hebben het beide goed gedaan, maar we kwamen op een gegeven moment op het punt dat het niet meer beter werd. We hebben voor twee jonge rijders gekozen. Jack is 26 en heeft al veel ervaring in de MotoGP, Pecco is 24. Ze brengen nieuwe energie en zijn heel gretig om goed te presteren. Het kan zijn dat we uiteindelijk niet het beoogde doel halen, maar beide rijders hebben ruimte om zich te verbeteren en sterker te worden. We zijn begonnen met jonge rijders zoals Jorge Martin, Enea Bastianini en Luca Marini. De oudste Ducati-rijder is Johann Zarco, hij is dertig jaar oud. Het is belangrijk om onze filosofie op dat vlak te veranderen, het was noodzaak. Het moet nog blijken of het een goede beslissing was.

Wereldtitel ook in 2021 het grote doel

Ciabatti wilde desgevraagd niet terugblikken op de spanningen die eruit voor zorgden dat Dovizioso de knoop doorhakte en besloot niet langer bij Ducati te willen blijven. “We moeten nu vooruitkijken. We hebben twee nieuwe rijders die gretig zijn om op de motor te stappen en we moeten die positieve blik meenemen. Dat is wat onze groep nodig had, frisse lucht in de pitbox. Het is positief en dat zegt ik met het volste respect voor Andrea en Danilo. Dat zijn vrienden, maar soms is het beter om iets anders te gaan doen. Nu beginnen we aan zo’n nieuw hoofdstuk.”

Hoewel de acclimatisatie van de nieuwe rijders enige tijd zal kosten, blijft het doel voor Ducati hetzelfde. Voor het eerst sinds 2007 moet er weer een wereldtitel bij de coureurs gewonnen worden. “Vorig jaar hebben we gezien dat het kampioenschap helemaal openligt. Jack was erg goed in vorm aan het eind van het seizoen, hij eindigde twee keer op de tweede plaats en deed mee om overwinningen. Joan Mir verdiende het kampioenschap te winnen, maar dat had niemand aan het begin van het seizoen verwacht. We hebben een goede kans met Jack en Pecco. Die laatste heeft wat minder ervaring, maar we hebben gezien dat er zeker potentie is.”

De verjonging van Ducati gebeurde niet alleen in het fabrieksteam. In totaal haalde het merk voor dit seizoen drie rookies naar de MotoGP. Pramac-rijder Zarco dient daarnaast als een soort joker: “We hebben veel vertrouwen in de resultaten die Zarco ons kan laten zien, hij deed het vorig jaar ook heel goed.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images