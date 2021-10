Miller weer aangereden door Mir: “Ik ben de tel inmiddels kwijt”

Jack Miller viel in de slotfase van de race op het Circuit of the Americas terug in de schoot van Joan Mir, die tot dan toe op de zevende plaats reed. In de krappe derde sector van het circuit probeerde Mir de zesde plek over te nemen, maar Miller probeerde zijn positie te verdedigen. Het kwam tot een touché waarbij ze allebei een positie verloren aan Enea Bastianini. Na afloop van de race werd Mir bestraft voor het incident en kreeg Miller zijn zevende plek terug. Miller noemde het “een terugkerend incident”, want ook in eerdere races dit seizoen kwam de uittredend wereldkampioen al op zijn pad.

Hoewel Mir zich direct na de nieuwe clash verontschuldigde, kon Miller daar weinig mee. “Zijn verontschuldigingen betekenen niets voor mij”, vertelde de Ducati Team-coureur. “Hier, Misano, Assen… De lijst is heel lang. Elke keer als ik met hem race, rijdt hij tegen me aan. Ik zie mezelf als een van de eerlijkste rijders op de grid, ik kan agressief zijn als het moet, maar ik probeer niet iedereen van de baan te rammen. Ik probeer iemand in te halen en dat moet zo clean mogelijk gebeuren, soms kan het voorkomen dat je iemand raakt. Ik ben de tel kwijtgeraakt hoe vaak het nu gebeurd is. In Misano verloor ik twee plekken, hier gebeurde het weer en verloor ik twee plekken. Het levert hem ook niets op, hij ging zelf wijd en verloor ook een plek. Er zijn betere manieren om je in dit soort situaties te redden, maar dit is nu eenmaal de manier hoe hij wil rijden en dat is zijn keuze.”

Hij vervolgde over de uitgedeelde straf: “Het is niet anders. Ze kiezen de straf op basis van wat ze passend vinden. Vorige week met Aegerter en Torres [in de MotoE-finale], een vergelijkbaar incident, geven ze de aanstichter een straf van dertig seconden. Dat was het perfecte aantal om Torres het kampioenschap te geven. Gelukkig bleef ik in het zadel zitten en kan ik er weinig aan doen. Ik heb de regels niet bedacht en moet het maar accepteren. Ik heb mezelf onder controle gehouden en daar kan ik blij mee zijn, ik word ouder en volwassen. Dat is denk ik een goed teken.”

Het agressieve rijgedrag van coureurs komt regelmatig ter sprake in de bijeenkomsten van de Safety Commission, die op vrijdagavond gehouden worden. Miller heeft er echter geen trek in om dergelijke incidenten telkens onder de aandacht te brengen. “Tot op zekere hoogte, maar ik wil niet de coureur zijn die klaagt over andere rijders. We zitten in de MotoGP, we moeten in zekere zin respectvol met elkaar omgaan en ik wil niet degene zijn die klaagt. Zo ben ik niet, dat is niet mijn stijl en ik kan alleen naar mezelf kijken om niet in die positie te komen."