Miller bestraft voor hinderen Viñales: "Ik kon verdomme niks doen"

Miller ging in de slotfase van Q2 onderuit in de Strubben en had moeite zijn motor weer aan de praat te krijgen. Toen dat eenmaal gelukt was, reed de coureur in slakkengang terug naar de pitbox. Op de linkerkant van de Veenslang zat Miller echter enigszins op de ideale lijn en kwam daar Maverick Viñales tegen. De Spanjaard moest zijn laatste snelle ronde afbreken, maar verklaarde later geen probleem te hebben met het feit dat Miller op die plek reed. Er was volgens hem simpelweg weinig anders wat hij had kunnen doen, behalve dat Miller had kunnen besluiten om niet meer op te stappen omdat de kwalificatie toch al om zeep was.

Miller is van mening dat hij geen kant op kon. “Ik deed niets verkeerd”, zegt de Ducati-coureur. “Ik deed alles om aan de kant te gaan. Ik ging helemaal naar links, ik vertrok weer en zat aan de zijkant van het zadel. Mijn voetsteun was afgebroken en probeerde het met mijn voet vast te houden zodat het er niet af zou vallen. Dat lukte en ik zat op de zijkant van de baan, ik was zelfs nog aan het kijken zodat ik niemand in de weg zou rijden. Ik wilde niet in de weg rijden. Viñales was daar en ik kon er niets aan doen. Ik begrijp dat de ideale lijn die kant uitloopt, maar ik had niet veel meer kunnen doen. Ik heb mijn excuses aangeboden, het was geen beste actie. Maar ik kon verdomme niets anders doen.”

Ten tijde van zijn uitleg had Miller nog niets gehoord, maar de wedstrijdleiding heeft inmiddels een long lap-penalty uitgedeeld. Het is al voor de tweede keer in evenzoveel races dat Miller door de langere lus moet. In Duitsland deed hij de long lap ook en eindigde hij uiteindelijk nog als derde op het podium.

Yamaha-rijder Franco Morbidelli heeft voor de race van zondag ook een long lap-penalty aan zijn broek gekregen. De Italiaan reed tijdens de tweede training in de weg van Enea Bastianini.

In de Moto2-klasse is RW Racing-coureur Barry Baltus bestraft voor hetzelfde vergrijp.