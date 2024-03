Miljoenenverbouwing Circuit Barcelona begint vorm te krijgen

Hoewel de Grand Prix van Spanje vanaf 2026 van Barcelona naar de Spaanse hoofdstad Madrid verhuist, worden in Catalonië kosten noch moeite gespaard om het ruim dertig jaar oude Circuit de Barcelona-Catalunya van een facelift te voorzien. Het project, waarmee 50 miljoen euro is gemoeid, moet het circuit ten noordoosten van Barcelona "op het niveau van de beste en modernste circuits in Europa brengen."

Het circuit werd in 1991 geopend en sindsdien was het asfaltlint niet alleen de thuishaven van de Spaanse Grand Prix Formule 1, maar ook de vaste locatie voor de wintertests in de koningsklasse van de autosport. In de loop der jaren ging de staat van het circuit zienderogen achteruit. Eén van de eisen in het contract dat de Formule 1 voor de komende twee jaar (tot aan de opening van het circuit in Madrid) met het circuit sloot, was dat het achterstallige onderhoud aangepakt zou worden.

Twee Gran Premio's?

De eigenaren besloten de modernisering direct groots aan te pakken, ook met het oog op de mogelijkheid om in de toekomst twee Spaanse Formule 1-races te organiseren. "Ik zie niet in waarom er in de toekomst niet twee Formule 1 Grand Prix naast elkaar kunnen bestaan in Spanje, er zijn er drie in de Verenigde Staten en twee in Italië, en er kunnen er hier ook twee zijn", zei de directeur van het circuit Josep Lluis Santamaria vorig jaar al eens en vandaag herhaalde hij die woorden.

Met de werkzaamheden zal het circuit duizenden vierkante meters aan hospitality en VIP-ruimtes krijgen, zoals de F1 vereist. Foto door: Circuit de Catalunya

Een dak over het circuit

De uit te voeren werkzaamheden omvatten de voltooiing van het nieuwe pitlane-gebouw met een extra verdieping en een schaduwrijk terras. Ook komt er een nieuwe VIP-tribune met ongeveer duizend zitplaatsen en wordt de controletoren volledig verbouwd met nieuwe ruimtes en terrassen en een panoramische lift. Het restaurant van het circuit dat nu nog in de toren is gevestigd, wordt verplaatst naar een nieuw gebouw in de paddock.

De meest opvallende toevoeging wordt een compleet nieuw complex dat over het circuit ter hoogte van bocht 10 wordt gebouwd, het zogeheten Rooftop-gebouw. Dit twee verdiepingen tellende gebouw verbindt het stadiongedeelte met de paddock achter het hoofdgebouw.

De constructie van het nieuwe Rooftop-gebouw over het circuit Foto door: Circuit de Barcelona

Het grootste deel van de werkzaamheden zal klaar zijn voor de MotoGP Grand Prix van Catalonië, die plaatsvindt in het weekend van 26 mei. Alleen de Rooftop wordt pas tijdens de Formule 1-race in het weekend van 23 juni geopend.