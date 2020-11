Tech3 haalt Kallio als vervanger voor Lecuona tijdens GP Portugal

Lecuona was de afgelopen twee MotoGP-races, die allebei werden verreden op Valencia, al afwezig bij Tech3. Eerst moest hij de Grand Prix van Europa aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting bij zijn broer, waardoor hij tien dagen in quarantaine moest. Hij kreeg vervolgens in eerste instantie goedkeuring om deel te nemen aan de GP van Valencia, maar die race miste hij doordat hij een positief resultaat kreeg bij een PCR-test. Ook de MotoGP-race op Portimao van komend weekend moet Lecuona nu missen, waardoor het seizoen van de Spanjaard erop zit.

Lecuona wordt tijdens de seizoensafsluiter in Portugal vervangen door KTM-testrijder Mika Kallio. Hij is sinds het begin van het MotoGP-project van de Oostenrijkse constructeur in 2017 bij het merk betrokken en zijn laatste races werkte hij af in 2019. Destijds was de Finse rijder de laatste zes races de vervanger van de vroegtijdig vertrokken Johann Zarco. “Ten eerste is dit voor het team geen gemakkelijke situatie en het spijt me voor Iker dat hij ook deze race moet overslaan”, vertelde Kallio, die dit jaar weinig op de motor heeft gezeten en geen makkelijk weekend verwacht op het onbekende circuit van Portimao. “Het is altijd een eer om met een MotoGP-machine te racen en dat geldt ook voor de samenwerking met Hervé [Poncharal] en Red Bull KTM Tech3. Ik ken ze al lang en het is goed om weer te gaan racen, hoewel het de laatste race van het seizoen is.”

Nieuwkomer Lecuona behaalde tijdens de GP van Teruel zijn beste resultaat van het seizoen met een negende plaats. Mede daardoor bezet hij momenteel de negentiende positie in het kampioenschap. Vervanger Kallio wordt in Portugal de tijdelijke teamgenoot van Miguel Oliveira, die de Grand Prix van Stiermarken won door te profiteren van de strijd tussen Jack Miller en Pol Espargaro. “Het is een enorme eer dat Mika Kallio voor ons rijdt”, zegt Tech3-teambaas Hervé Poncharal. “Hij is sterk verbonden aan het MotoGP-project van KTM, het is bijna zijn eigen kindje. We weten dat we niet te veel verwachtingen mogen hebben. Ik heb Mika verteld dat hij zichzelf niet te veel druk moet opleggen. Hij moet van het moment genieten, plezier maken, onderdeel zijn van het team en het laatste MotoGP-weekend met een positief gevoel verlaten.”