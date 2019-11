Oliveira niet meer in actie tijdens GP van Maleisië

Oliveira kwam vrijdagochtend tijdens de eerste vrije training voor enkele ronden op de baan, maar keerde na vier rondjes over het Sepang International Circuit hoofdschuddend terug in de pitbox van Tech 3.

De Portugees kampt nog altijd met de gevolgen van de crash een week geleden op Phillip Island. Daar werd de rijder in de vierde vrije training van de baan geblazen waarna hij op hoge snelheid crashte in de eerste bocht van het Australische circuit. Oliveira’s crash was uiteindelijk aanleiding voor een extra bijeenkomst van de Safety Commission: de rijders besloten dat het onverantwoord was de kwalificatie op zaterdagmiddag te rijden. Deze werd naar zondagochtend verplaatst.

Hij besloot vervolgens de race op dat circuit uit te zitten in de hoop dat hij voldoende hersteld zou zijn voor de voorlaatste wedstrijd van het seizoen, maar dat bleek niet zo te zijn. Ondanks dat de 24-jarige Oliveira donderdag permissie kreeg om aan het weekend te beginnen, heeft men nu alsnog besloten dat het niet mogelijk is om de rest van dit weekend ook af te werken.

Oliveira is na Tito Rabat al de tweede MotoGP-rijder die dit weekend niet in actie kan komen vanwege een blessure. Rabat kreeg geen toestemming om te rijden in Maleisië nadat hij in Japan crashte en daarbij zijn pols blesseerde. Hij is reeds terug naar Europa gevlogen en wordt geopereerd. Hij tracht wel weer in actie te komen tijdens de Grand Prix van Valencia.

Beide coureurs worden dit weekend niet vervangen, hoewel Avintia Ducati voornemens was om de Braziliaan Eric Granado zijn debuut te laten maken. Hier werd een stokje voor gestoken door onder andere Ducati. Het management van het merk is van mening dat Granado niet voldoende relevante ervaring heeft om op een MotoGP-machine te racen.