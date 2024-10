Oliveira moet ondanks succesvolle operatie meerdere races toekijken

De Grand Prix van Indonesië kwam voor Miguel Oliveira nog voordat die goed en wel begonnen was alweer ten einde. Halverwege de eerste vrije training crashte de Trackhouse-rijder hard door een probleem met de traction control. Bij die crash liep hij een gebroken spaakbeen op in zijn rechterarm en na een bezoek aan een lokaal ziekenhuis werd duidelijk dat een operatie noodzakelijk was. Oliveira reisde dus vroegtijdig terug naar Portugal, waar hij maandag in het Sant'Ana-ziekenhuis in Parede onder het mes ging. De operatie, waarbij dr. Morais Sarmento en zijn team een plaat hebben ingebracht om het spaakbeen te stabiliseren, is succesvol verlopen. Dat wordt gemeld op de officiële website van Oliveira.

Het is nog onduidelijk hoe lang het herstel van Oliveira precies in beslag gaat nemen. "Hij staat voor een voorzichtig herstel waarbij de focus op het succes van de operatie ligt. In de eerste week moet hij absolute rust houden, zodat hij vervolgens kan evalueren en kan bepalen wat de beste en geschikte strategie is om zo snel mogelijk weer op de motor terug te keren", lees de verklaring. Wel is duidelijk dat hij komend weekend in ieder geval niet deelneemt aan de Grand Prix van Japan, die op Mobility Resort Motegi wordt verreden. De verwachting is dat Oliveira vervolgens ook de Grand Prix van Australië aan zich voorbij moet laten gaan. Die wedstrijd wordt op 20 oktober verreden op Phillip Island. Momenteel wordt dus gemikt op een rentree in Thailand, waar een week later geracet wordt. Trackhouse zet in op Aprilia-testrijder Lorenzo Savadori als vervanger van Oliveira, in ieder geval tijdens het raceweekend in Japan.

Oliveira is momenteel bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Trackhouse Racing, voordat hij in 2025 naar Pramac Yamaha vertrekt. In de twee seizoenen bij het Amerikaanse team - dat vorig jaar nog als RNF Racing door het leven ging - werd de 29-jarige Portugees al vaker geteisterd door blessureleed. Tijdens zijn debuutrace voor de renstal in 2023 in Portugal werd hij hard van de motor gereden door Marc Márquez, waardoor hij de race in Argentinië moest overslaan. Twee raceweekenden later volgde in Jerez een startcrash met Fabio Quartararo. Een gebroken bovenarm hield hem toen in Frankrijk aan de kant. Aan het einde van 2023 brak Oliveira vervolgens zijn schouderblad, waardoor hij de laatste twee races van het seizoen moest overslaan.