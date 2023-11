Oliveira neemt straf voor Espargaro-crash mogelijk mee naar 2024

De sprintrace van Miguel Oliveira in Qatar kwam in de zesde bocht van de openingsronde al ten einde. De RNF Aprilia-rijder knalde in de remzone achterop Aleix Espargaro, waardoor de race voor beide rijders vroegtijdig ten einde kwam en ze allebei geblesseerd raakten. Oliveira liep een gebroken schouderblad op en miste daardoor de race op zondag, terwijl Espargaro ondanks een breukje in zijn kuitbeen wél van start ging. De stewards van de MotoGP keken zondag in de aanloop naar de GP van Qatar naar het incident, oordeelden dat Oliveira de schuldige was en gaven hem daarom een long lap-penalty. Die moet hij bij zijn eerstvolgende deelname aan een Grand Prix inlossen, zo meldden de stewards specifiek in het document.

Daarmee lijkt de eerste MotoGP-straf voor 2024 al een feit te zijn, want Oliveira heeft er zelf weinig vertrouwen in dat hij tijdens de seizoensafsluiting in Valencia kan terugkeren bij RNF Aprilia. "De ernst van de blessure weet ik nog niet echt, dus bij terugkeer thuis gaan we er beter naar kijken om te zien hoe het herstelplan eruit ziet. Helaas lijkt het erop dat ik de test in Valencia moet missen. Ik zal de race en de test missen en dat is het. Dit waren mijn laatste ronden, dit fantastische seizoen is ten einde gekomen", liet Oliveira zondag tijdens een ingelaste mediasessie optekenen. Als Oliveira inderdaad niet meer in actie komt in 2023, dan moet hij zijn long lap-straf tijdens de seizoensopening van 2024 in Qatar alsnog inlossen.

Zelf beoordeelde Oliveira de crash met Espargaro als een "klein race-incident" en ook verwachtte hij dat hij niet geopereerd hoeft te worden aan zijn gebroken schouderblad. Dat kwetsuur is de derde van de Portugees in het huidige MotoGP-seizoen. Eerder raakte hij geblesseerd tijdens de seizoensopener in Portugal, waarna hij ook tijdens de GP van Spanje in Jerez een blessure opliep. Door deze blessures miste hij al de GP's in Argentinië en Frankrijk. In totaal haalde Oliveira maar acht keer de finish in zijn eerste seizoen bij RNF. Zijn beste resultaat is de vierde plek in de Britse GP, nadat hij vorig jaar nog twee races won op de KTM.