Oliveira pakt sprintpodium op Sachsenring: "Het valt gewoon samen"

In de eerste acht raceweekenden van 2024 kwam Miguel Oliveira niet verder dan een achtste plaats, die hij in zowel de sprintrace als de GP van Spanje behaalde. Het gevoel van de Trackhouse-rijder op de Aprilia RS-GP24 was tot dusver niet goed, maar daar kwam op de Sachsenring verandering in. Dat betaalde zich ook meteen uit, want Oliveira kwalificeerde zich zaterdag op de tweede positie, om later op de dag op dezelfde positie te eindigen in de sprintrace - zijn eerste in het anderhalf jaar dat de MotoGP sprintraces afwerkt. Voor de plotse ommekeer kon de Portugees echter geen specifieke reden aanwijzen.

"Het is moeilijk om één reden aan te wijzen. Ik denk dat alles gewoon samenvalt: het circuit, de aanpak van dit weekend waarbij we de motor niet te veel aanpassen, maar wel hard werken aan de ophanging en de elektronica. Dat is alles wat we dit weekend hebben gedaan. Op deze motor kan ik het maximale uit mijn rijden halen, dus dat is denk ik de reden", verklaarde Oliveira na afloop van de sprintrace. Hij wees ook op het feit dat fabrieksrijder Aleix Espargaró dit weekend niet racet. "Ook helpt het feit dat Aleix niet racet, waardoor er iets meer ogen zijn die ernaar kijken. Ik kan echter niet zeggen dat dit de hoofdreden is, maar ieder klein beetje helpt altijd."

Zo werd Oliveira dit weekend dus ook weer gewezen op het verschil tussen een fabrieksteam als Aprilia en een satellietteam als Trackhouse. "Ik weet wat het verschil is. Ik heb twee jaar in een fabrieksteam gereden en twee jaar in een satellietteam met fabriekssteun, dus ik weet wat het verschil is", legde hij uit. "Als je met afstand niet de beste motorfiets van de grid hebt, die misschien niet met iedere rijstijl werkt, dan is het moeilijk. Dan moet je hard werken, je moet achterhalen waar je het verschil kan maken en hoe het team de motor zo kan afstellen zodat je kan rijden zoals je wil."

Niet bezig met toekomstplannen

Het goede resultaat kwam hoe dan ook als geroepen voor Oliveira, wiens toekomst in de MotoGP nog niet zeker is. Trackhouse wil graag met hem verder, maar de rijder uit Pragal staat ook in de belangstelling van Pramac, dat volgend jaar met fabrieksmotoren van Yamaha racet. Met zijn toekomst was hij kort na de sprintrace echter totaal niet bezig. "Je kunt je goede en slechte momenten bij een team niet kiezen en je probeert altijd vooruit te kijken naar de toekomst en te vergelijken welke tools je nu hebt en welke tools je in de toekomst kan hebben", aldus Oliveira, die zondag wederom vanaf de tweede positie start. "Voor nu wil ik van de rest van het weekend genieten en daarna denk ik aan wat komen gaat."