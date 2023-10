Oliveira onthult reden voor uitvalbeurt in MotoGP Japan: "Zag niets"

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan had Miguel Oliveira weinig indruk gemaakt met een zestiende startpositie, maar in de regenachtige race voelde hij zich als een vis in het water. De Portugees klom gestaag op en reed op een gegeven moment zelfs op de vierde positie na de wissel naar motoren met regenbanden. Daarna viel hij weer iets terug, om opvallend genoeg na twaalf ronden zijn Aprilia RS-GP in de pits te parkeren. Een ronde later oordeelde de wedstrijdleiding dat de omstandigheden te slecht waren om verder te gaan. Daardoor resteerde voor Oliveira slechts de achttiende plaats in Motegi.

Wie dacht dat Oliveira de pits opzocht met technische problemen, heeft het echter bij het verkeerde eind. De coureur van RNF Aprilia MotoGP Team bracht zijn motorfiets namelijk naar de pits doordat hij niets meer kon zien. "Het ging eigenlijk heel goed. Ik voelde me competitief en ik voelde me nog beter toen het harder ging regenen", blikte Oliveira terug op zijn race. "De motor gedroeg zich goed, maar drie ronden voor ik ermee stopte, kreeg ik moeite om iets te zien. Ik kon niets zien, zelfs niet waar ik mijn eigen motor positioneerde. Er was zoveel water en ik vertelde mezelf dat ik niet moest opgeven en kalm moest blijven, maar ik kwam een ronde te vroeg naar binnen. Dit is me nog nooit overkomen, maar ik kon echt niets zien: tijdens het remmen, in de bochten en zelfs als ik probeerde uit de spray te blijven. Het was heel frustrerend."

Oliveira was niet de enige coureur die last had van slecht zicht. Dat gold ook voor Joan Mir, al kwam het in zijn geval doordat het vizier van zijn helm besloeg door de regen. "In het verleden heb ik dit nooit gehad, maar blijkbaar was vandaag de dag. Ik kon niets zien. Ik miste de referentiepunten voor het remmen. Ik kon nog wat zien toen ik streed met Jack [Miller], maar toen ging het harder regenen en dat was genoeg om de binnenkant van de helm volledig nat te maken. Daardoor kon ik onmogelijk iets zien", vertelde Mir, die door het probleem terugviel van P7 naar P12. "Ik ben heel teleurgesteld. We moeten achterhalen waarom dit gebeurde, meer niet. Ik weet zeker dat [helmleverancier] AGV altijd veel moeite doet om dit te voorkomen, dus we zullen samen uitvinden waarom dit gebeurde."

Fernandez kraakt straffensysteem MotoGP

Ook bij Oliveira's teamgenoot, Raul Fernandez, was na afloop van de Japanse GP sprake van frustratie. In dit geval wond de Spanjaard zich op voor de long lap-straf die hij kreeg omdat hij aan de verkeerde kant langs een marker in de pitbox reed bij zijn motorwissel in de openingsronde. "Ik ben heel boos. We rijden in het beste kampioenschap, maar onze regels zijn echt een grap. We moeten de verdomde straffen verbeteren. Je rijdt een andere coureur dood en je krijgt een waarschuwing, maar je krijgt wel een long lap-straf als je een krappe lijn pakt en voor de pitbox van die van jou langs rijdt. Dat vind ik dom", aldus Fernandez, die de race desondanks op P9 afsloot. "We hebben het geweldig gedaan en we vochten voor de zesde positie, maar we moeten de straffen verbeteren. Het lijkt soms alsof we kinderen zijn. Mijn mening zorgt misschien niet voor verandering, maar ik moet het kwijt."