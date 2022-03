Oliveira scoort knappe overwinning in natte GP van Indonesië

De Grand Prix van Indonesië voor de MotoGP-klasse had om 8.00 uur onze tijd van start moeten gaan, maar dat ging vanwege de zware regenval niet door. Uiteindelijk kon de pitstraat een uur na de aanvankelijke start alsnog opengaan met de start van de race om 9.15 uur (16.15 uur lokale tijd). De duur van de race was al voor de regenval teruggebracht naar 20 ronden (in plaats van 27 ronden) omdat het asfalt op sommige stukken van het circuit alweer beschadigd geraakt was. Op de grid stonden 23 coureurs, Marc Marquez was de grote afwezige na zijn crash in de warm-up eerder op de dag.

Na alle commotie stond één ding vast: regerend MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo mocht van pole-position starten in de eerste Indonesische GP sinds 1997. Hij maakte een fantastische start, maar uit de achtergrond waren er meer coureurs die snel naar voren schoten. Miguel Oliveira klom op naar de tweede plaats terwijl Jack Miller derde reed. Vanaf de achttiende startplek had ook Joan Mir een goede start gemaakt, hij reed aan het eind van de eerste ronde al op de achtste plek. Vooraan deelde Quartararo in de eerste ronde de lakens uit, maar met de sterke KTM RC16 schoot Oliveira langs de regerend wereldkampioen. Niet veel later volgde Miller ook en de Australiër zette niet veel later de aanval in bij Oliveira. In de tiende bocht ging Miller naar de koppositie.

Oliveira neemt het initiatief

De beide leiders sloegen een gaatje naar Quartararo, die tot nu toe niet bepaald bekend stond als een gevierde regenrijder. Alex Rins en Johann Zarco hadden echter moeite om de Yamaha-rijder te passeren op een circuit waar het toch al niet eenvoudig bleek om in te halen. Quartararo kwam bij het uitkomen van de laatste bocht echter even op de randstenen en had daar geen grip. Rins en Zarco profiteerden en kwamen langszij. Ook Mir en Morbidelli hadden intussen de aansluiting gevonden.

Oliveira had intussen zijn ritme gevonden en hij had een aardig beeld van Miller gekregen. In de zesde ronde vond de Portugees het mooi geweest en zette hij de KTM naast de Ducati. Hij werkte meteen twee snelste raceronden af en sloeg een gaatje van een seconde ten opzichte van Miller. Intussen had Ducati-coureur Francesco Bagnaia hele andere problemen. Hij vloog er aan het eind van het rechte stuk bijna af en verloor nog meer terrein. De Italiaanse vice-kampioen reed op de twaalfde plek rond.

Zijn landgenoot Andrea Dovizioso had nog minder geluk. Hij viel stil met technische problemen. Kort daarna ging het ook mis voor Pramac Ducati-coureur Jorge Martin. De Spanjaard viel bij het ingaan van de eerste bocht, waar nog behoorlijk wat water op de baan stond.

Vooraan had Oliveira geen boodschap aan de moeilijkheden van andere coureurs. Ronde na ronde noteerde de Portugees de snelste raceronde. Hij bouwde een voorsprong van ruim twee seconden op ten opzichte van Miller. Halverwege de wedstrijd kwam het antwoord van Zarco, die op de vierde plaats reed. Hij reageerde op de snelle rondetijd van Oliveira, maar moest nog wel een manier vinden om Alex Rins te verschalken. Toen dat eenmaal gelukt was, slaagde de Fransman er ook vrij snel in om Miller bij te halen. Rins had op zijn beurt problemen en raakte de vierde plaats kort daarna kwijt aan Quartararo.

In de achtergrond was MotoGP-rookie Darryn Binder bezig aan een exceptioneel optreden. Hij reed zich vanuit de achterhoede naar voren, pakte onder meer Pol Espargaro, Francesco Bagnaia én zijn oudere broer Brad Binder. Hij lag voorbij het halverwegepunt op de negende plaats in de wedstrijd.

Quartararo staat op, Oliveira blijft vooruit

Het duel tussen Zarco en Miller bleef onbeslist. Zarco deed een poging om de fabrieksrijder te pakken, maar hij reed niet zonder schoonheidsfoutjes. Miller bleef daardoor op de tweede plek en Quartararo vond de aansluiting. Het duurde niet lang voordat Quartararo de twee Ducati's te grazen nam en de snelste man op de baan was. Zarco had na verscheidene pogingen toch een manier gevonden om Miller te pakken, maar Quartararo was aan de horizon verdwenen. De Yamaha-kopman had de smaak ineens te pakken en zette de achtervolging in op raceleider Oliveira.

Quartararo kwam tot op twee seconden, maar Oliveira had nog wat in de tank om in de laatste ronden de snelheid iets op te voeren. De Portugees pakte voor de vierde keer in zijn carrière een overwinning in de MotoGP en was de eerste op het gloednieuwe Mandalika Street Circuit. Quartararo deed iets terug op de tweede plaats, Zarco wist merkgenoot Miller achter zich te houden en eindigde op de derde plaats. Miller volgde zijn DNF in Qatar op met een vierde plek in Indonesië.

De Suzuki-coureurs hadden op de droge baan grote moeite om competitief te zijn en wat dat betreft was de regen een zegen voor de mannen van het Japanse merk. Alex Rins werd vijfde, Joan Mir kwam als zesde aan de finish. Franco Morbidelli eindigde op de zevende plaats. Brad Binder was ver daarachter de aanvoerder van een groepje waar hij onder meer vocht met zijn jongere broer Darryn. KTM-rijder Brad zette zijn machine in de voorlaatste ronde brutaal naast die van Darryn. De RNF Yamaha-man verloor daardoor ook nog een plekje aan Aleix Espargaro en eindigde op de tiende plaats.

Enea Bastianini begon als WK-leider aan de wedstrijd en eindigde na een moeizame start op de elfde plek, net voor Pol Espargaro op de eerste Honda. Alex Marquez werd dertiende voor Luca Marini. Francesco Bagnaia kende een moeizame wedstrijd, hij hield een schamel punt over aan de wedstrijd op Mandalika. Hij werd vijftiende.

Over twee weken gaat het MotoGP-kampioenschap verder met de Grand Prix van Argentinië. Het circus keert dan terug op Termas de Rio Hondo.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Indonesië