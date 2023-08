Oliveira pleit: Niet alleen MotoGP-concessies voor Japanse merken

In 2023 zijn er voor het eerst in jaren geen fabrikanten met concessies in de MotoGP, maar mogelijk duurt dat niet lang meer. Promotor Dorna Sports overweegt om deze voordelen voor fabrikanten terug te laten keren nu Yamaha en Honda in de problemen verkeren. Toch vindt Miguel Oliveira niet dat de Japanse merken per se de helpende hand moet worden toegereikt. De coureur van RNF Aprilia pleit voor een andere opzet, waarin merken met meer motorfietsen op de grid te maken krijgen met beperkingen. Merken met minder motoren en mindere prestaties moeten wat hem betreft dan juist de kans krijgen om meer te testen.

"Naar mijn mening moeten we een systeem opzetten waarmee je allereerst een gelijkwaardige technische aanpak creëert voor de MotoGP", zet Oliveira zijn ideeën uiteen tegenover Motorsport.com. "Dat begint bij het aantal motoren op de grid. Nu het kampioenschap heeft toegestaan dat Ducati acht motoren inzet, vind ik niet dat je ze er vanaf moet halen. Maar probeer in ieder geval een balans te vinden, want we weten hoe waardevol baantijd is. Als je acht motoren hebt, vergaar je meer data dan de andere fabrikanten. Het is een kwestie van strategie. Ik vind dat er meer beperkingen moeten komen qua homologaties, testdagen, wie er testen en hoeveel banden je mag gebruiken bij tests zodra je met meer motoren aan de start staat. Dat kan ook toegepast worden op fabrikanten met twee motoren. Als ze moeite hebben, moeten ze misschien meer testdagen en banden voor tests krijgen, net als meer kansen om waardevolle baantijd te krijgen. Zo kijk ik er tegenaan."

Concessies om veld dichter bij elkaar te brengen

De MotoGP introduceerde de concessies in 2014 om het veld in balans te brengen en een beter competitief platform te creëren voor toekomstige fabrikanten. Dat had succes, want tussen 2015 en 2017 kwamen Suzuki, Aprilia en KTM naar de klasse. Ze kregen enkele voordelen ten opzichte van de fabrikanten zonder concessies, waaronder onbeperkt testen, het mogen gebruiken van meer motoren en onbeperkte ontwikkeling van de krachtbron. Fabrikanten kwamen in 2014 in aanmerking voor concessies als ze het voorgaande jaar geen race in droge omstandigheden hadden gewonnen óf nieuw waren op de MotoGP-grid.

Fabrikanten konden hun concessies verliezen op basis van hun resultaten. Daarvoor moesten ze in één seizoen zes concessiepunten verzamelen, met drie punten voor een overwinning, twee punten voor een tweede plek en een punt voor de derde plek. Aprilia was vorig jaar de laatste fabrikant die de concessies verloor, waardoor alle fabrikanten dit jaar onder dezelfde regels rijden. Momenteel voorzien de regels alleen in een terugkeer van de concessies als een van de fabrikanten het hele seizoen niet op het podium eindigt tijdens de zondagse Grands Prix, iets waar Honda en Yamaha al in zijn geslaagd met respectievelijk de overwinning van Alex Rins in de Verenigde Staten en de derde plek van Fabio Quartararo in dezelfde race.

"De concessies moeten geen vaststaand ding zijn", vervolgt Oliveira. "Ik vind dat je ze moet kunnen krijgen en weer moet kunnen verliezen. Natuurlijk verlies je ze zodra je veel punten scoort in de races. Als je weinig punten scoort, dan is het prima om bepaalde teams concessies te geven. Hiermee zorg je voor eerlijkere technische mogelijkheden voor de teams. Het is namelijk best lastig om een update te introduceren als je acht motoren maar geen testdagen hebt. Dat zou denk ik dus veel beter passen. Ik ben geen voorstander van concessies om de Japanse fabrikanten te helpen. Ik vind dat het ingezet moet worden om de hele klasse dichter bij elkaar te brengen."