In de eerste drie raceweekenden van het huidige MotoGP-seizoen werd geen enkele rijder betrapt op het overtreden van de bandendrukregels. Hoe anders was dat tijdens de sprintrace op Circuito de Jerez, waar ineens vijf rijders werden bestraft. Opvallend genoeg was het asfalt tijdens de korte zaterdagse race van de Spaanse Grand Prix niet geheel droog, iets wat de overtredingen mogelijk in de hand heeft gewerkt. Miguel Oliveira pleitte na afloop van de zondagse race in Jerez - waarin geen overtredingen werden geconstateerd - dan ook om de bandendrukregels niet te handhaven als er geen stabiele weersomstandigheden zijn.

“Nee”, antwoordde de Portugees van Trackhouse Racing op de vraag of hij zich op zondag druk maakte om de bandenspanning. “Het was nu… ik wil niet veel zeggen, maar de baan was normaal en dat maakte het een stuk eenvoudiger. Ik vind hoe dan ook dat de bandendrukregels niet zouden moeten gelden als de baan wat vochtig is, zoals zaterdag het geval was. Het is niet zo dat 0,05 bar het antwoord is om je goed te laten presteren. De regels zijn er echter, het is wat het is. Ik denk echter wel dat iedereen zich aan de regels kan houden als de omstandigheden wat stabieler zijn, dan is het ook iets eenvoudiger.”

Na afloop van de sprintrace in Zuid-Spanje werden dus vijf rijders bestraft, omdat ze niet gedurende minimaal 30 procent van het aantal geplande ronden boven de minimale bandenspanning zaten. Fabio Quartararo was het voornaamste slachtoffer, want hij verloor zijn podiumplaats door de straf. Verder werden ook Raúl Fernández, Álex Rins, Fabio di Giannantonio en Jack Miller op de bon geslingerd voor het vergrijp.

Ze kregen allemaal acht seconden tijdstraf voor het voorval, omdat dit in de korte race gebeurde. Waren ze op zondag betrapt op een overtreding, dan was de tijdstraf maar liefst zestien seconden geweest. Beide straffen zijn echter fors lager dan de strafmaat die men aanvankelijk voor ogen had, want eindelijk wilde de MotoGP rijders zonder pardon diskwalificeren.