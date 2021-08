Oliveira uit kritiek op kwaliteitsverschil in Michelin-banden

Tijdens de Grand Prix van Stiermarken moest Oliveira de strijd staken toen er tijdens de race stukken rubber uit zijn voorband verdwenen. De Portugees bracht zijn machine daarop binnen. Michelin reageerde door voor het tweede weekend in Oostenrijk een hardere voorband te introduceren, maar het probleem verplaatste zich vervolgens naar de achterbanden. In de GP van Oostenrijk kreeg Oliveira te maken met een slechte achterband. Hij crashte in de 23ste ronde van de race, kort voordat de hectiek uitbrak door regenval.

“We hebben dit weekend weer gezien dat dezelfde banden een ander soort grip geven”, verklaarde Oliveira. “Er zijn meer rijders die erover geklaagd hebben. Het is vooral raar omdat we er niet echt een verklaring voor hebben. Ik voelde in de race al dat ik niet de beste band had. Het is een grijs gebied, het ligt vooral aan het gevoel van de coureur en in de data kun je het amper zien.” Hoewel het frustrerend is voor Oliveira, die teamgenoot Brad Binder zag winnen, stelt hij dat er geen aanwijsbare oorzaak is. “Het lijkt erop dat niemand verantwoordelijk is, maar het gebeurt wel en het probleem is er zeer zeker. Hopelijk komt het minder vaak voor op andere banen en kunnen we daar normaal werken.”

Kwestie van geluk

De drievoudig Grand Prix-winnaar kreeg bijval van Valentino Rossi, die in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk een slechte soft kreeg. De routinier kon zijn tijd in Q1 daarom niet meer verbeteren. Volgens Rossi is het een kwestie van geluk dat een rijder niet met de verkeerde band opgezadeld wordt. “Ik kreeg de tweede zachte band in de kwalificatie niet aan de praat en kon mijn tijd niet meer verbeteren”, zei Rossi op zaterdag. Gevraagd of dit een veel voorkomend probleem is, voegde hij toe: “Het gebeurt elk seizoen wel een paar keer. Het is wel degelijk een probleem. Iedereen krijgt hiermee te maken, maar in de kwalificatie met de softs kun je de banden goed vergelijken. Dan is het duidelijk wanneer er een verschil is. Soms is het goed, soms is het minder. Het is voor Michelin niet makkelijk, deze banden zijn qua prestaties ontzettend goed. De banden zijn voor de motor heel moeilijk, je moet veel grip hebben als je bochten draait. Die grip is er ook, maar soms heb je banden die kwalitatief minder goed zijn. In dat soort situaties moet je ook geluk hebben.”