Aprilia maakte tijdens de wintertests van de MotoGP indruk met een radicaal vernieuwde RS-GP. Met name de staart van de motorfiets werd flink aangepast en werd niet alleen voorzien van vleugeltjes, maar ook van een soort diffuser boven het achterwiel. Deze onderdelen leverden tot dusver extra grip met het achterwiel op, maar niet alle Aprilia-rijders konden er goed mee overweg. Tijdens de opening van het MotoGP-seizoen in Qatar presteerde Aleix Espargaró sterk met de nieuwe onderdelen, terwijl Maverick Viñales en Trackhouse-rijder Miguel Oliveira zonder de opzienbarende staart onderweg waren.

Laatstgenoemde verklaarde in Qatar dat de keuze voor de oude versie van de achterkant van de RS-GP een bewuste was. "Tijdens de tests hebben we geprobeerd vergelijkingen te doen. Mijn theorie is dat wij meer last hebben van de staart dan Aleix door onze verschillende lengtes en de positie van het lichaam op de motor. De verschillen waren weliswaar niet enorm, maar we hebben besloten om verder te gaan met iets wat we kenden", vertelde Oliveira. "Dat is eigenlijk de enige reden. Zodra alles iets duidelijker is, zullen we het weer proberen. We hadden echter maar weinig testdagen en het was niet zwart of wit, dus we kozen voor iets wat we al kenden."

Klassiekere rijstijl helpt Espargaró

Espargaró kon tot dusver wel goed overweg met de nieuwe achterkant van de RS-GP. Een van de redenen daarvoor zou de rijstijl van de ervaren rijder uit Granollers kunnen zijn. De drievoudig Grand Prix-winnaar heeft in vergelijking met zijn merkgenoten een ietwat ouderwets ogende rijstijl waarbij hij niet enorm naast de motorfiets hangt, maar in combinatie met de nieuwe Aprilia-motor lijkt dat een uitstekende match te zijn. "Eerlijk gezegd is hij degene van ons allemaal die er echt uit springt. Ik kan alleen zeggen dat zijn rijstijl compleet anders is dan die van ons, maar het werkt", constateerde Oliveira dan ook.

"Hij heeft altijd een scherpe hellingshoek en zit heel statisch op de motor, maar het lijkt te werken. Hij probeert de motor nooit echt rechtop te krijgen door heel agressief op het gas te gaan, hij probeert bij het uitkomen van de bocht gewoon snelheid op te bouwen", ging de Portugees van Trackhouse dieper in op de rijstijl van Espargaró. "Zelfs onder het remmen is zijn motor best stabiel, zonder dat hij glijdt. Het is zijn stijl en voor hem is het natuurlijk. Het werkt ook, zeker met deze nieuwe motor."

Een andere verklaring voor het verschil tussen Espargaró en de andere rijders op de 2024-versie van de RS-GP zou het lengteverschil kunnen zijn. Espargaró is zo'n tien centimeter langer dan Viñales en Oliveira. Laatstgenoemde stelde dat hij wel naar de snelste Aprilia-rijder kijkt om te bepalen hoe hij zich kan verbeteren, maar simpelweg de rijstijl overnemen zit er niet in voor de rijder uit Pragal. "Ik heb geprobeerd om me zoveel mogelijk aan te passen, maar langer word ik niet!", aldus Oliveira. "Het is gewoon de manier waarop iemand rijdt. Je kunt enkele dingen aanpassen, maar je komt op een punt waarbij de benadering van de bocht is wat het is. Je kunt dan niet veel veranderen."