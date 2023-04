Oliveira klaarde lucht met Marquez: "Voor mij is het afgesloten"

In het chaotische openingsweekend werd Miguel Oliveira op zondag uit de wedstrijd gereden door Marc Marquez. De Spanjaard maakte een forse inschattingsfout bij het ingaan van de derde bocht en veegde de RNF-rijder in kansrijke positie onderuit. Oliveira ontbrak vervolgens vanwege een lichte blessure in Argentinië, maar is nu terug. Marquez ligt er nog altijd uit vanwege een breuk in zijn middenhandsbeentje.

De juridische nasleep van het incident is nog altijd bezig. De straf die uitgedeeld werd aan Marquez, werd aangepast nadat bleek dat de rijder niet naar Argentinië kon komen. Honda ging daartegen in beroep. Het werd doorverwezen naar de beroepscommissie van de FIM en donderdag werd duidelijk dat de zaak nog altijd niet opgelost is. Honda heeft ‘uitstel van executie’ gekregen, oftwel: er is nog geen beslissing gevallen in de zaak en tot die tijd hoeft Marquez zijn straf (een dubbele long lap-penalty) niet te pakken. Voor Oliveira is de kous echter af.

“Ik denk dat ik en Marc zondag in Portugal de lucht geklaard hebben”, zegt Oliveira. “Hij kwam in het medisch centrum om te kijken hoe het met me ging, heeft uitgelegd wat er gebeurde, bood zijn excuses aan. Daarmee is het klaar. Sindsdien heb ik niet echt opgelet wat er nog gaande is. Ik hoop dat hij terugkeert in Jerez en dat hij dan volledig hersteld is.”

RNF Aprilia pleitte in de nasleep van de Portugese Grand Prix voor zwaardere straffen bij dergelijke incidenten. Oliveira heeft toestemming gekregen van de medici om dit weekend op het Circuit of the Americas weer in actie te komen.

Honda heeft Stefan Bradl aangewezen om Marquez dit weekend te vervangen, Joan Mir keert weer terug nadat hij de GP van Argentinië moest missen.

