Miguel Oliveira kwam in de tweede helft van vorig seizoen amper nog in het stuk voor in de MotoGP. Gehinderd door een inconsistente motor en een vervelende polsblessure eindigde hij in het tweede deel geen enkele keer in de top-tien. Ook dit seizoen begon niet van harte met een crash in Qatar, maar in de tweede wedstrijd maakte Oliveira zijn punt door de Grand Prix van Indonesië op zijn naam te schrijven. Die goede prestaties zijn nodig ook. KTM heeft met Raul Fernandez, Pedro Acosta én Moto2-wereldkampioen Remy Gardner meerdere aanstormende talenten in de pijplijn zitten, die in de toekomst allemaal in aanmerking komen voor een zitje bij de hoofdmacht.

Oliveira heeft een aflopend contract en onthult in gesprek met Motorsport.com dat hij zijn aanpak toch wel enigszins veranderd heeft. “Ik zou liegen als ik zeg dat het niet zo is”, zegt Oliveira. “Natuurlijk begin je aan het seizoen en moet je jezelf in de markt zetten. Je moet laten zien wat je waard bent. Op hetzelfde moment geeft het ook rust als je weet dat je toekomst gegarandeerd is, dat je iets toevoegt aan het project."

"Zoals ik aan het begin van het seizoen zei, ik laat nog steeds niet helemaal zien wat ik kan. Ik heb vorig jaar een glimp laten zien, ik kan constant zijn en meerdere podiums rijden. Ik denk dat ik veel voor dit project kan betekenen. Dat is mijn belangrijkste doel, laten zien dat ik samen met KTM iets moois kan neerzetten. Ik wil mijn waarde voor het team bewijzen en kan zeker iets toevoegen. Als we die twee dingen neer kunnen zetten, kunnen we spreken van een perfect huwelijk.”

"Fijne beloning voor het team"

Met de overwinning op Mandalika is de druk even van de ketel, maar de viervoudig MotoGP-racewinnaar heeft naar eigen zeggen nog tijd. Het liefste zou hij in mei weten hoe zijn toekomst eruitziet, maar ook daarna is er nog geen man overboord. “Waarom de overwinning in Mandalika belangrijk was weet ik niet, maar het was zeker belangrijk”, reageert Oliveira op een vraag wat de overwinning betekende. “Het is uniek dat we zo vroeg in het seizoen winnen, dat is me nog nooit gebeurd. Ik hoop dat het een indicatie is voor wat eraan zit te komen. Het haalt de druk een beetje van de ketel na een lange periode zonder goed resultaten, dat heeft heel lang geduurd. Het is ook iets waar het team blij mee kan zijn, zij hebben zo hard gewerkt en het is fijn ze te belonen met dit podium. Brad heeft het in Qatar ook geweldig gedaan met de tweede plek. Het is een goede start, maar we hebben nog 21 races te gaan.”

Meer over de seizoensstart van KTM: Waarom de start van KTM in 2022 heel erg hoopgevend is