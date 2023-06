Oliveira nog herstellende: "Pas na zomerstop weer helemaal fit"

Na een lange samenwerking met KTM heeft Miguel Oliveira begin 2023 de overstap gemaakt naar RNF Racing, dat sinds dit jaar met Aprilia's racet. Veel geluk heeft hij echter nog niet gehad met zijn nieuwe avontuur. In de openingsrace van het seizoen, de GP van Portugal, werd hij al vroeg in de race getorpedeerd door Marc Marquez. Daarbij liep de Portugees een beenblessure op die hem in Argentinië aan de kant hield. In de Verenigde Staten keerde Oliveira terug met een knappe vijfde plek, om daarna in Spanje een schouderblessure op te lopen na een startincident met Fabio Quartararo. Daardoor miste hij ook de Franse Grand Prix.

Vorig weekend keerde Oliveira in Mugello terug, om dertien ronden voor het einde zelf onderuit te gaan. Wel maakte hij op de donderdag voor de Duitse Grand Prix duidelijk dat hij fysiek absoluut nog niet de oude was. "Ik ben nog niet hersteld", antwoordde de coureur uit Pragal op een vraag van Motorsport.com over hoe hij er op dit moment fysiek voor staat. Hij hoopt in de vijf weken na de TT van Assen volledig te herstellen. "Ik had een fractuur in de bovenkant van mijn bovenarm en er liet kraakbeen los. Nu zit ik in de laatste fase van het terugkrijgen van beweeglijkheid en kracht in mijn hele schoudergebied."

Hoewel hij dus midden in het herstelproces zit, heeft Oliveira samen met de doktoren besloten om toch mee te racen. "Het herstel wordt bevorderd, omdat ik op de motor kan werken aan het gebruiken van de spieren die ik nodig heb. Dat is iets wat niet lukt in de sportschool", legt hij uit. "Het enige wat ik moet voorkomen is dat het overmatig gaat ontsteken, ik kan niet vallen of andere extreme situaties creëren voor de schouder. Ik moet verrekkingen vermijden, want ik kan hem moeilijk bewegen als dat gebeurt."

Momenteel is de MotoGP midden in een triple-header met de GP's van Italië, Duitsland en Nederland. Daardoor heeft Oliveira maar weinig tijd om te herstellen en dus verwacht hij pas dat hij na de zomerstop, die na de TT van Assen begint en vijf weken duurt, weer volledig de oude is. "Deze races zijn een voorbereiding op wat eraan gaat komen", verklaart hij. "Ik weet dat het voor een coureur niet het beste is om mee te doen in de wetenschap dat je niet volledig fit bent, maar het is beter dan thuiszitten of in de gym rondlopen. Ik geef de voorkeur aan kilometers maken op de motor."