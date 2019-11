Oliveira staat voor dilemma: wel of geen operatie?

Oliveira werd tijdens de Britse Grand Prix van afgelopen zomer onderuit gereden door voormalig merkgenoot Johann Zarco en liep daarbij een peesblessure in zijn schouder op. Dit werd verergerd door een megacrash tijdens de vierde vrije training voor de GP van Australië. In de vrijdagtraining van de GP van Maleisiëreed Oliveira slechts vier ronden alvorens hij hoofdschuddend terugkeerde in de box en besloot de race uit te zitten.

Op dit moment weet Oliveira niet of een operatie nodig is, maar hij geeft toe dat er snel een beslissing genomen moet worden om voldoende hersteld te zijn voor het begin van het testwerk voor 2020. De eerste van de pre-season tests wordt begin februari verreden op Sepang.

“We moeten met ons vertrouwde medische team een beslissing nemen wat verstandig is”, zei Oliveira. “Op dit moment lijkt een operatie het meest verstandige wat betreft de behandeling, maar dan hebben we het over drie maanden hersteltijd. Het wordt dan al spannend om te zien of ik tijdig fit ben voor de test. We hebben een competitieve motor en we willen in principe zo goed mogelijk presteren. Nu kan ik er nog weinig over zeggen, maar hopelijk is het niets ernstigs en kan ik blijven rijden.”

Snel een beslissing

Op de vraag van Motorsport.com wanneer hij een beslissing moet nemen over het al dan niet ondergaan van een operatie, zei hij: “We moeten het zo snel mogelijk weten, dus dat is het doel. Wanneer je het hebt over iets waar je lang van moet herstellen, kan het veel uitmaken als je twee of drie weken eerder aan behandeling begint. Dat is nu het geval.”

Oliveira omschreef de peesblessure als een “vreemde kwetsuur” waar hij niet eerder in zijn carrière mee te maken heeft gehad. “Ik heb gebroken botten gehad en je weet hoelang het duurt om te herstellen, maar in het geval van een peesblessure heb je geen idee. Ik heb dit nog nooit gehad, zeker niet in mijn schouder. Het is vreemd dat ik na de crash weer op de motor gestapt ben en eigenlijk nooit heb kunnen rijden zoals ik graag wil. Dan denk je wel na over de goede oplossing. Het is logisch dat we het begin van volgend seizoen niet willen opofferen.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen en Lewis Duncan