Oliveira denkt niet aan overstap naar Honda: Het is wel een eer

Donderdag werd officieel bekendgemaakt dat Marc Marquez volgend MotoGP-seizoen in actie komt voor Gresini Racing. De Spanjaard wil weer vooraan vechten en hoopt dat op de Ducati-motor van 2023 te gaan doen. Eerder deze week onthulde Motorsport.com dat Miguel Oliveira hoog op het lijstje van Honda staat om de voormalig kampioen bij het Japanse merk op te volgen.

In Indonesië kreeg de Portugees een microfoon onder zijn neus geschoven en reageerde hij op alle geruchten. "Dit jaar hebben we al veel ongekende dingen gezien", zegt de RNF-coureur. "Er zijn een aantal rijders die met getekende contracten de laan zijn uitgestuurd en we hebben coureurs gezien met contracten die naar andere teams verhuisden. Alles is mogelijk. Het is waar dat het leuk is om in aanmerking te komen voor een grote fabrikant als Honda, zeker als het om fabrieksstoel gaat. Maar meer dan dat is het ook niet. Zoals ik zei, heb ik niet in mijn hoofd om te veranderen. Er ligt niets op tafel. Ik ben benaderd, maar er ligt niets concreets."

Massimo Rivola, CEO van Aprilia, zei eerder deze week tegen het Italiaanse GPOne dat Aprilia niet langer lastig gevallen wilde worden, aangezien de getekende contracten waterdicht zouden zijn. Oliveira zelf ontweek vragen over een eventuele clausule in zijn overeenkomst, waarin staat dat hij vroegtijdig mag vertrekken zodra een fabrieksteam aanklopt. "Het klopt dat Aprilia het recht heeft om mij een fabriekszitje aan te bieden voor 2025 en 2026, niet voor 2024", is alles wat hij over de kwestie te zeggen had. Oliveira staat momenteel dertiende in het klassement.