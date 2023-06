Oliveira: Coureur kan verschil niet maken met huidige MotoGP-motoren

De afgelopen jaren heeft Ducati zich ontwikkeld tot de absolute maatstaf in de MotoGP en ook in 2023 lijkt er weer geen maat op de Italiaanse fabrikant te staan. KTM heeft weliswaar stappen in de goede richting gezet en weet zich zo nu en dan in de strijd te mengen, maar vooral de Japanse fabrikanten hebben het anno 2023 lastig. Daar waar Yamaha en Honda jarenlang de dienst hebben uitgemaakt, zijn de vooruitzichten dit jaar somber. Fabio Quartararo is van deze fabrikanten de best geklasseerde coureur in het WK. Hij staat achtste met 57 punten, maar liefst 103 punten minder dan WK-leider Francesco Bagnaia.

De Fransman doet het desondanks nog altijd beter dan de twee wereldkampioenen voor hem, Honda-rijders Joan Mir en Marc Marquez. Eerstgenoemde is momenteel geblesseerd en staat met slechts vijf punten 24e in het kampioenschap, terwijl Marquez in Assen terugkeert na blessureleed en tot dusver alleen vijftien punten pakte in de zaterdagse sprintraces. De coureurs die in 2013, 2014 en tussen 2016 en 2021 de wereldtitels verdeelden zijn op dit moment niet in de positie om races te winnen, laat staan dat ze om wereldtitels kunnen strijden. Voor RNF Aprilia-coureur Miguel Oliveira is duidelijk dat het niet aan deze topcoureurs zelf ligt, maar dat het volledig is toe te schrijven aan de motoren die zij tot hun beschikking hebben.

"Er zijn geen coureurs die de mogelijkheden van de motoren kunnen overstijgen", antwoordde Oliveira op een vraag van Motorsport.com over deze kwestie. "Deze sport is altijd een samenspel tussen rijder en motor geweest. De coureur die de motor het beste begrijpt en er het meeste uithaalt, was altijd degene die als eerste eindigde. De ontwikkeling van aerodynamica heeft echter een beslissende invloed gehad op de motoren, waardoor zij voor een groter deel verantwoordelijk zijn voor de prestaties dan voorheen. Met de huidige motoren is het moeilijker voor coureurs om het verschil te maken."

Fysiek beperkt op de Sachsenring

Zelf was Oliveira in de Grand Prix van Duitsland de beste Aprilia-coureur door als tiende over de finish te komen. Dat presteerde de Portugees ondanks het feit dat hij nog niet volledig hersteld is van de blessure die hij in Jerez opliep. "De blessure beperkte me fysiek zodanig dat ik halverwege de race kracht begon te missen. Ik kon geen volledige druk op mijn linkerarm uitoefenen. Naarmate er meer ronden verstreken, begon het gewricht te bewegen en had ik geen stabiliteit meer. Dat veroorzaakte veel pijn. Dat ik zover achteraan startte en een gebrek aan tractie had, deed me echter nog meer pijn dan de fysieke beperkingen."

De Aprilia RS-GP streed vorig jaar in handen van Aleix Espargaro en Maverick Viñales om ereplaatsen en overwinningen, maar in 2023 komt de fabrikant daar nog niet bij in de buurt. De achterstand op Ducati lijkt alleen maar gegroeid. "Er is nog veel te ontdekken over de 2023-motor", weet Oliveira. "Ik heb twee races achter de rug, dus ik kan er weinig over zeggen. Ik weet niet waar ze last van hebben of over klagen. Vanuit mijn perspectief is het duidelijk dat ik betere resultaten kan behalen als ik me verder naar voren kan kwalificeren. Dat zou ons in een andere positie brengen om de situatie te begrijpen. Maar eerst moet ik fysiek goed hersteld zijn, voordat ik kan begrijpen wat ik mis op de motor."