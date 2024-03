"Het zijn heel, heel, heel kleine stapjes. Ik had graag iets groters gezien", zegt Miguel Oliveira over het gebrek aan progressie in 2024 op de vernieuwde Aprilia RS-GP. Aleix Espargaró en Maverick Viñales hebben er al mooie dingen op laten zien in de eerste weekenden van het MotoGP-seizoen, maar Oliveira komt vooralsnog een stuk minder goed uit de verf. "Ik heb een goed gevoel en ik heb me volledig aangepast aan de belangrijkste rijstijl enzovoorts, maar de motor werkt gewoon niet goed. Die werkt niet zoals het zou moeten en dat is heel frustrerend. We moeten het er echter mee doen. We moeten blijven werken en proberen om een manier te vinden."

Aprilia heeft deze winter forse veranderingen doorgevoerd aan de RS-GP. De focus bij deze ontwikkelingen lag vooral op de aerodynamica. Zo zijn de winglets aan de voorkant behoorlijk aangepast, terwijl ook de fairing met grondeffect verder is doorontwikkeld. Tot slot is ook de achterkant van de RS-GP aangepakt, onder meer met een opvallende diffuser boven het achterwiel. Deze vernieuwingen moeten de wegligging in de bochten, maar ook de daaropvolgende acceleratie verbeteren. Bij Espargaró heeft dat in Qatar tot een podium in de sprintrace geleid, Viñales heeft er in Portimão zelfs de sprint mee gewonnen. Oliveira is in beide sprintraces echter buiten de top-tien geëindigd.

Meer druk in eigen land dan tijdens titelstrijd

Afgelopen weekend heeft Oliveira voor eigen publiek zijn beste resultaat tot dusver geboekt door negende te worden in de GP van Portugal. De Portugees, die op zo'n 200 kilometer van Portimão werd geboren in Pragal, geldt in eigen land als een van de bekendste atleten. Het zorgde er ook voor dat het publiek in groten getale naar het circuit afreisde om de Trackhouse-rijder aan het werk te zien. Dat zorgt voor de nodige druk op de thuisrijder. Zoveel zelfs, dat Oliveira denkt dat voor eigen publiek racen meer stress met zich meebrengt dan de strijd om een wereldtitel.

"In de jaren dat ik in het kampioenschap zit heb ik deze steun slechts voor één rijder gezien en hij is al gestopt. Je weet wel wie het is", wijst Oliveira duidelijk naar de eind 2021 gestopte Valentino Rossi. "Het is geweldig om niet alleen iedereen op het circuit, maar het hele land achter je te hebben. Dat is een gevoel dat ik niet echt kan omschrijven. Het zorgt voor druk omdat iedereen je naam schreeuwt. Maar dat is goed, want hierna zal zelfs het strijden om de wereldtitel voor minder druk zorgen, tenzij de finale hier is. In dat geval is het anders. Wel was het heel, heel cool."