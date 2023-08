Oliveira: Aprilia maakt er het beste van met beschikbare middelen

Vier jaar lang reed Miguel Oliveira voor KTM in de MotoGP toen hij dit jaar de overstap maakte naar RNF Aprilia. KTM trad in 2017 toe tot de koningsklasse en investeerde sindsdien veel in het MotoGP-project. Aprilia is altijd al een van de kleinere fabrikanten geweest wat betreft middelen. Dit seizoen breidde het pas uit door motoren aan een satellietteam te leveren. Op Silverstone slaagden alle vier de Aprilia-rijders erin om in de top-tien te eindigen. Fabrieksrijder Aleix Espargaro won de race, Oliveira werd vierde, Maverick Viñales vijfde en Raul Fernandez tiende.

In een exclusief interview met Motorsport.com legt Oliveira de verschillen uit tussen Aprilia en KTM. "Zij maken de beste omeletten met minder eieren, moet ik zeggen", zegt Oliveira. "Ik ken de cijfers niet, maar je voelt bij KTM duidelijk dat er haast ongelimiteerd geld in dat raceproject wordt gestoken. Het zit duidelijk in de filosofie van het bedrijf dat racen hun kerntaak is. Daarnaast hebben zij geweldige partners, dat helpt. Aprilia heeft een goede krachtpatser achter zich staan in de Piaggio-groep, die veel geschiedenis heeft, veel racesuccessen."

Oliveira bracht onlangs een bezoek aan de Aprilia-fabriek, waar hij duidelijk kon zien dat het MotoGP-project van het Italiaanse merk 'vol gepassioneerde en vakkundige mensen' zit. "Ze zijn in goede handen, het gaat er gewoon om dat ze het beste maken van de middelen die ze hebben, en ik denk dat ze dat doen. De marge voor fouten wordt steeds kleiner als je weet dat je een budget hebt om dingen te doen, dan probeer je misschien iets meer te plannen. Ik vergelijk beide dingen niet met elkaar, omdat het niet vergelijkbaar is. Maar ik denk dat het op de een of andere manier een soort muur creëert waardoor je drie keer moet nadenken voordat je iets doet, voordat je het daadwerkelijk gaat plannen en uitvoeren", besluit de Portugees.