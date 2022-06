Oliveira verklaart aanrijding met Mir voor start TT van Assen

“Je moet het holeshotapparaat zelf inschakelen, maar dan moet je wel vrij hard remmen”, zegt Mir, die op de achtste plek eindigde. "Ik zag mijn startpositie en remde vrij hard, daarna werd ik gewoon geraakt door Oliveira. Hij verloor een vleugeltje of iets dergelijks, mijn motor was oké. Toen hij me raakte, dacht ik dat de motor echt wel beschadigd was. Ik dacht dat ik in de pits moest komen om het te laten nakijken."

Oliveira liet op zijn beurt Jack Miller en Maverick Viñales voorbij voor hij zijn startplek innam, maar had niet gedacht dat Joan Mir ineens voor zijn neus remde. “Het kwam heel onverwacht, hij activeerde het apparaat toen hij op de plek aankwam. Hij ging langzaam en deed een stoppy. Ik had het niet verwacht omdat ik Maverick en Jack net voorbij liet. Ik wachtte tot ik naar mijn startplek kon omdat ik mijn holeshotapparaat al geactiveerd had, daarna rolde ik gewoon uit. Hij remde en ik kon hem niet meer ontwijken. Ik was totaal niet met hem bezig. Toen ik naar links ging, stopte hij.”

Oliveira’s rechtervleugel brak af evenals de beschermingssteun voor de remhendel. “Daardoor verloor ik stabiliteit in de motor, vooral in de snelle bochten was dat lastig. Ook kwam ik steeds maar moeilijk door de bochten naar rechts.”

Mir clasht met Marini: “Had gigantisch effect op mijn motor”

Mir was in de beginfase van de TT betrokken bij nóg een incident. Hij raakte op weg naar de Haarbocht Luca Marini. De Italiaan verloor daarbij op zijn beurt ook een vleugel en was de rest van de race bezig om de schade te beperken. “Ik heb onderschat hoe groot het effect van zo’n vleugel is”, zegt Marini, de halfbroer van Valentino Rossi. “Het is ongelofelijk hoeveel effect dat heeft. Zeker omdat het op dit circuit heel veel invloed heeft. De snelheid ligt hier zo hoog en de motor doet niets wat je eigenlijk wil. Je kunt niet remmen, het insturen is heel moeilijk vanwege een gebrek aan stabiliteit. Ik moest de snelheid echt terugschroeven. Het was niet te doen, helaas.”

Marini was niet blij met de actie van Mir, maar gaat ervan uit dat het niet met opzet gebeurde: “Hij kwam helemaal op mijn lijn, dat was gevaarlijk. Ik hoop dat hij het niet expres deed, ik probeerde het contact nog te vermijden… Ik wilde daar niet vallen, er zaten nog veel rijders achter mij, dat had echt gevaarlijk kunnen zijn.”