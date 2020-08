Michelin geeft verklaring voor bandenprobleem Dovizioso

Tijdens de eerste race van zondag, die na zestien ronden afgebroken werd vanwege een rode vlag veroorzaakt door Maverick Viñales, zakte Dovizioso door het ijs. De coureur maakte al een opvallende keuze door voor de medium-achterband te gaan nadat hij de race een week eerder op softs won. Tot overmaat van ramp werkte de medium ook niet naar behoren, de coureur kreeg zijn achterband niet in het ‘window’ waarin de band optimaal grip geeft. Dovizioso reed op 8,3 seconden van koploper Joan Mir toen de rode vlag gezwaaid werd. Na de herstart koos Dovi voor de zachtste compound en sleepte hij nog een vijfde plaats uit het vuur. De coureur was echter kritisch op de nieuwe Michelin-band en verklaarde zelfs dat Ducati momenteel ‘te wisselvallig’ is om voor de wereldtitel in de MotoGP te strijden.

Piero Taramasso, de MotoGP-manager van Michelin, deed na afloop van de race onderzoek naar de situatie van Dovizioso en hij kwam tot een opvallende conclusie. De band waarmee Dovizioso van start ging had 0,1 bar te weinig druk bij de start. Dit zou ondere andere te maken hebben met de temperatuur van de band. “Ik heb de data van Dovizioso bekeken. Het is duidelijk hij in de eerste race een band gebruikte die niet genoeg druk opgebouwd had”, verklaarde Taramasso. “Dit kwam vanwege een probleem met de bandenwarmer. Het was een technisch probleem en geen strategische keuze van Ducati.”

De baantemperatuur tijdens de GP van Stiermarken was zondag overigens ook maar 33 graden Celsius, terwijl de aanbevolen temperatuur voor de medium ten minste 35 graden is. “Zonder de bandenwarmers heeft de band van Dovizioso nooit de minimale bandendruk en temperatuur gekregen waardoor het rubber optimaal kan werken. De band had om die reden niet de grip die het had moeten hebben en de slijtage lag daardoor hoger. Andrea reed overigens wel rondetijden rond de 1.24.4 en dat was gelijk aan die van Pol Espargaro, ondanks de problemen.”

Banden in 'optimaal window' gebruiken is precisiewerk

De introductie van de nieuwe Michelin-achterband heeft Dovizioso dit seizoen al aardig wat moeilijkheden opgeleverd. Dankzij een stevige constructie heeft de band aan weerszijden meer grip, maar dat zorgt er voor Ducati ook voor dat ze de banden minder goed kunnen laten glijden. Volgens Taramasso hebben de problemen er echter ook mee te maken dat teams de banden met een zo laag mogelijke bandendruk aan de race willen beginnen.

“Er heerst bij de teams een tendens dat ze met zo weinig mogelijk druk willen beginnen om het loopvlak van de band zo groot mogelijk te maken en zodoende meer grip te creëren”, aldus Taramasso. “We bevelen een minimale bandendruk aan, maar er zijn teams die na een overweging toch besluiten om net lager te gaan zitten. Dat is het moeilijke dit jaar. Bepaalde teams hebben dit inmiddels begrepen, maar anderen ook niet. Het is beter om 0,05 bar meer druk in de band te hebben zodat je het rubber in het juiste window kan krijgen. Een klein verschil kan ervoor zorgen dat de banden helemaal niet in het window komen.”

Met medewerking van Franco Nugnes