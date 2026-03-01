Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

Marc Márquez maakte tijdens de Grand Prix van Thailand geen moment aanspraak op de overwinning, maar desondanks bleef hij lange tijd zicht houden op een podiumplaats. Na in de openingsfase wat te zijn teruggevallen, bleef hij in het spoor van Pedro Acosta toen de KTM-rijder in de tweede helft van de race naar Raúl Fernández toe reed.

In het duel om de tweede positie dat hieruit voortkwam, ging het echter mis voor Márquez. De Ducati-rijder ging bij het uitkomen van de vierde bocht wijd, waarna in de uitloopstrook bleek dat zijn motor een lekke achterband had. Door dit probleem moest hij de strijd noodgedwongen staken en scoorde hij geen punten op de zondag in Buriram.

De aanleiding voor de lekke achterband was duidelijk voor Márquez. Hij wees naar het ogenschijnlijk onschuldige sprongetje dat hij vanaf de kerbstones maakte toen hij van de baan ging. "Normaal zijn dit kerbstones waarmee je de baan op een goede manier kan verlaten. Je moet vooral voorzichtig zijn als je terugkeert op de baan. Ik ging dus van de baan, maar ik voelde meteen dat de achterband explodeerde", verklaarde hij de klapband.

Die visie werd gedeeld door bandenleverancier Michelin. "Dat klopt, dat is wat Marc ons vertelde", vertelde motorsportbaas Piero Taramasso aan Canal+. Daar kwam bij dat Márquez niet de enige met bandenproblemen was. Joan Mir viel zondag met een vergelijkbaar probleem uit, terwijl Jorge Martín in de zaterdagse sprintrace al een langzaam leeglopende voorband had.

Michelin merkte op dat de velgen van Márquez en Martín allebei flinke deuken hadden opgelopen. Taramasso zag het warme weer in Buriram - het was zondag zo'n 35 graden bij de start van de race - als een factor die daar mogelijk aan bijdroeg. "We hadden het hele weekend een probleem. We zagen dat veel velgen verbogen waren toen ze terugkwamen in onze tent, omdat het heel warm was", zei Taramasso.

De geplofte achterband van Marc Márquez in de GP van Thailand. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Het materiaal is heel zacht en de kerbs zijn heel agressief. Het drukverlies van Martín aan de voorkant in de sprintrace was bijvoorbeeld hetzelfde verhaal: hij raakte een kerb, de velg verboog en de lucht kwam naar buiten. Jorge had echter een langzaam leeglopende band, terwijl Marc ineens alle lucht verloor."

De klapband bracht de race van Márquez dus vroegtijdig ten einde, iets wat hij niet helemaal kon begrijpen. "Het leek alsof ik een grote steen raakte, maar dat was niet zo", zei de Spanjaard. "Normaal springen we vaak van de dubbele kerbs, maar deze keer voelde het alsof er een grote steen lag, die mijn achterband kapot maakte en liet exploderen."

Daardoor bleef onbeantwoord of Márquez zich in de laatste fase van de Thaise GP nog naar een podiumplaats had kunnen vechten. Zelf dacht hij dat dit mogelijk was, mede doordat hij in de eerste fase van de race had gespaard. "Het was zeker een vierde plaats, en als ik optimistisch ben, was het een derde plaats. En waarom geen tweede plek?", vroeg hij zich af.

"In het eerste deel van de race probeerde ik mijn fysieke conditie en de banden te sparen. Maar toen er nog tien ronden te gaan waren, gaf ik alles. Ik reed het gat vervolgens dicht, zeker richting Raúl. En ik kwam ook dichter bij aan Acosta, want ik hengelde hem stap voor stap binnen."