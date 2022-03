Vijf weken voor de tweede ronde van het MotoGP-kampioenschap werd er een driedaagse test gehouden. Goed voor de rijders om het nieuwe Mandalika International Street Circuit te verkennen, maar toch vooral bedoeld voor de teams en Michelin om te kijken of alle technische zaken op orde waren voor de eerste Grand Prix van Indonesië sinds 1997. Bij die test liepen de temperaturen zodanig hoog op dat bandenleverancier Michelin alarm sloeg. Met de band uit het standaardassortiment zouden grote problemen ontstaan tijdens het raceweekend. Naast de staat van het asfalt dat al na een paar dagen afbrokkelde en gerepareerd moest worden voor de GP, waren de omstandigheden te extreem.

“Na de test in februari was duidelijk dat de standaardbanden het einde van de race niet zouden halen”, zegt Piero Taramasso, de motorsportmanager van Michelin, in gesprek met een select mediagezelschap waaronder Motorsport.com. “De temperaturen lagen zo hoog, de banden zouden het simpelweg geen 27 ronden volhouden. Voor zowel de voor- als achterband is dit een heel zwaar circuit door een mix van hoge snelheden, nieuw asfalt en gigantisch hoge temperaturen. We zaten tegen en zelfs boven de 60 graden Celsius.”

Michelin had geen andere keuze dan terug te grijpen op een noodplan. “De enige manier om het op te lossen was om voor een andere constructie [van de band] te kiezen, het veranderen van de compounds zou niet genoeg zijn om de werktemperatuur van de band 15 tot 20 graden naar beneden te brengen. We hebben eerder in 2017 en 2018 al eens een band geïntroduceerd met een andere constructie en die hebben we gebruikt in combinatie met de compounds van dit jaar die coureurs tijdens de test hadden. Natuurlijk is het een andere band dan wat we in de test gebruikt hebben. Deze gaf iets minder grip, maar meer stabiliteit.”

En qua prestaties scheelde dat uiteindelijk niet veel, duidt Taramasso: “De poletijd van Quartararo was ongeveer hetzelfde als de tijd die op de derde dag van de test gereden werd.” Pol Espargaro was toen de snelste, nu was Honda een van de teams die ten opzichte van de test zwaar tegenviel. Marc Marquez ging vier keer onderuit en Honda-teambaas Alberto Puig zinspeelde erop dat de bandenkeuze van Michelin daarmee te maken had. Hij kondigde aan een onderzoek in te stellen.

Er spelen zoveel factoren die leiden tot een goede prestatie, het zijn niet alleen de banden Piero Taramasso, Michelin

Het feit dat teams er niet in slaagden om zich aan te passen op de motor en daardoor achter de feiten aanliepen nu de schuld geven aan Michelin, steekt de voorman van de MotoGP-afdeling. “Het is logisch dat het karakter van de band ervoor zorgt dat er gewerkt moet worden aan de motor, aan de ophanging, aan de elektronica. Het vraagt om een verandering in de rijstijl. Het zijn niet alleen de banden, er spelen zoveel factoren mee die leiden tot een goede prestatie. Er zijn gewoon geen banden meer die je er onder smijt en die het meteen perfect doen zonder dat je de afstelling hoeft aan te passen. Veel mensen denken dat het zo is, maar dat is al lang niet meer zo. Je moet hard werken om de band optimaal te benutten. Het bewijs is dat de degenen die dat deden ook vooraan reden.”

Ook stelt Taramasso dat de kritiek niet geleverd wordt door mensen die zelf kennis van zaken hebben. “Er is niemand van de technische staf [van welk team dan ook] bij mij geweest om te klagen over de band. De mensen die echt kennis hebben van de data en de constructie die we gebruiken hebben niet geklaagd. Ze waren voor de race op de hoogte van de situatie, er is maar een kleine minderheid die klaagt. Ze begrijpen waarschijnlijk niets van de van de technische keuzes die we moesten maken en waren niet bij de test.”

Uiteindelijk werd de MotoGP-race ingekort tot twintig ronden, maar zelfs toen hadden diverse deelnemers nog twijfels over het kunnen finishen van de wedstrijd op het afbrokkelende asfalt en met de 'extreme' banden. Het was in die zin een zegen dat het regende tijdens de MotoGP-wedstrijd.