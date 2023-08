Michelin-topman Taramasso legt handhaving bandendruk-regel uit

Vanaf het de MotoGP-race op Silverstone worden de deelnemende teams gecontroleerd of ze zich aan de minimale bandenspanning houden. Sinds dit seizoen moet de spanning voor tenminste de helft van de race minimaal 1,9 bar (27,6 psi) aan de voorkant en 1,7 bar (24,7 psi) aan de achterkant zijn. De regel was dit hele jaar al van kracht, maar daar werd tot dit weekend nog niet op gecontroleerd.

Volgens Michelin, die de banden levert, is deze regel gekomen uit veiligheidsoverwegingen. Men wil voorkomen dat er met een te lage bandenspanning gaat rijden, waardoor de band beschadigd raakt. De coureurs maken zich nu vooral zorgen over het spektakel van de races, volgens hen wordt het namelijk een stuk saaier. Het volgen van de motor voor hen wordt volgens de rijders een stuk moeilijker, waardoor inhalen lastiger wordt.

Michelin-motorsport directeur Piero Taramasso legde aan de MotoGP-pers in Silverstone uit dat er op de bandenregels gehandhaafd gaat worden: "Dit zijn de echte regels. Tot nu toe moesten de teams al met dezelfde minimale bandenspanning werken, maar dat werd niet door de racedirectie gemonitord. Vanaf nu doen ze dat wel, na de sprintrace van zaterdag worden de eerste motoren gecheckt. Er wordt willekeurig gekozen welke gecontroleerd wordt. Wij controleren dan of ze zich aan de regels gehouden hebben. In de Grand Prix betekent dat ze minstens 50 procent van de race op de minimale spanning moeten rijden, in de sprintrace is dat slechts 30 procent. De rest van de races mogen ze een lagere spanning gebruiken."

Danny Aldrigde, de technisch directeur van de MotoGP, bepaalt nu nog welke motoren gecontroleerd worden, maar later in het seizoen komt er een automatisch systeem die dat over gaat nemen. "Wanneer dat systeem in werking gaat, wordt het hele veld automatisch gecheckt of ze zich aan de regels houden. Dat gaat nog twee of drie races duren", vertelde Taramasso.