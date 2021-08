Het MotoGP-circus is twee weken op rij te gast op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Tijdens de GP van Stiermarken van afgelopen weekend kampten diverse rijders met problemen met de harde voorband. Zo kwam Miguel Oliveira de pits binnen met twee gaten in het rubber. De Franse producent startte een onderzoek en heeft besloten om tijdens het aanstaande raceweekend op dezelfde omloop de betreffende constructie niet meer in te zetten.

“We hebben besloten om de bandenallocatie voor het komende weekend in Oostenrijk aan te passen”, bevestigt Michelin-topman Piero Taramasso. “De harde voorband is niet dezelfde als in de eerste race. Het wordt een nieuwe specificatie die wat stijver is. De teams zijn al bekend met deze samenstelling. Deze nieuwe compound vervangt de harde band waar Miguel Oliveira het probleem mee had, waar op twee plaatsen de draad losliet. De analyse van de data en de band gaat door maar we kunnen op dit moment niet uitsluiten dat hetzelfde probleem nogmaals kan optreden. We zijn er niet 100 procent zeker van dat de andere banden in orde zijn dus we geven de voorkeur aan deze aanpassing.”