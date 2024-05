Michelin: Overtredingen bandendrukregels in Jerez door weersomstandigheden

In de aanloop naar het huidige MotoGP-seizoen werden de regels omtrent de minimale bandenspanning ietwat versoepeld. Het zorgde ervoor dat er in de eerste drie raceweekenden geen enkele overtreding werd genoteerd, maar na de sprintrace voor de Spaanse Grand Prix werden plotseling vijf rijders op de bon geslingerd. De acht seconden tijdstraf kostte bijvoorbeeld Fabio Quartararo een podium in de korte race in Jerez, die onder listige omstandigheden werd verreden. Na een natte kwalificatie droogde het asfalt weliswaar op, maar toch bleven er enkele - slecht zichtbare - natte plekken.

Deze lastige omstandigheden waren volgens diverse rijders de reden dat er ineens vijf overtredingen van de regels werden geconstateerd. Het is een lezing waar bandenleverancier Michelin zich wel in kan vinden. "Het klopt dat de eerste straffen werden uitgedeeld en dat het niet zozeer aan een verkeerde inschatting van de teams lag, maar eerder aan de verre van perfecte omstandigheden. Er werd een seconde langzamer gereden dan verwacht en in combinatie met de vochtige plekken was het lastiger om temperatuur in de band te krijgen. Daardoor steeg de bandenspanning ook niet", legt motorsportbaas Piero Taramasso uit in gesprek met Motorsport.com.

Taramasso merkt ook op dat drie van de vijf bestrafte rijders - Álex Rins, Fabio di Giannantonio en Jack Miller - gedurende de sprintrace onderuit gingen, terwijl Quartararo en Raúl Fernández in zijn ogen misschien iets te veel risico hebben genomen met hun gekozen bandenspanning bij de start. "Feit blijft dat de meeste rijders binnen de gestelde waarden bleven", vervolgt Taramasso. "Onder hen was Marc Márquez, die ook ten val was gekomen en zich desondanks aan de regels hield nadat hij opnieuw opstapte."

Na afloop van de Spaanse Grand Prix pleitte Miguel Oliveira voor een verandering van de bandendrukregels. Die zouden in zijn ogen niet moeten gelden tijdens races waarin het asfalt niet geheel droog is, terwijl er wel met slicks wordt gereden. Het zou een wijziging zijn waar Michelin in ieder geval niet onwelwillend tegenover staat. "Hij heeft geen ongelijk, want het klopt dat de bandendrukregels niet gelden als het een natte race is. In Jerez werd de race droog verklaard, waardoor alles bleef zoals gebruikelijk is", aldus Taramasso. "Desondanks is het iets waar we rekening mee willen houden en waar we in de toekomst over zullen praten."