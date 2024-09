Francesco Bagnaia kende in Misano afgelopen weekend een MotoGP-race om snel te vergeten. De Italiaan begon voortvarend, maar rond de vijfde ronde zakte het tempo ineens in elkaar. Dat gebeurde nadat hij zijn tweede plek verloor aan teamgenoot en latere winnaar Enea Bastianini. Opvallend is dat Bagnaia in ronde zestien de snelheid weer terugvond. In die ronde zette de Ducatist zelfs de snelste ronde van de wedstrijd neer. Dat was voor Bagnaia wel het enige positieve aan de race, want vier ronden later lag hij naast zijn motor.

Na de race was de kritiek van Bagnaia aan het adres van bandenleverancier Michelin niet mals. "Ik word hier woedend van. Ik pak pole, ik win de sprintrace en in de race gaat het bij de start goed. Dan haalt iedereen mij ineens in en lopen ze drieënhalf seconde bij me weg en ik kan niet meer pushen. Ik word er echt pissig van", liet de rijder uit Turijn weten.

Michelin is nog aan het onderzoeken of de problemen met de pace van Bagnaia door de banden kwamen, maar de Franse fabrikant vermoedt dat het probleem niet bij hen ligt. "Het was in ieder geval geen probleem met de temperatuur. Dat is iets waar anderen wel mee worstelden, vooral aan de linkerkant van de achterband", stelt de manager van het MotoGP-project Pietro Taramasso. "In sommige gevallen kwam het tempo in de zevende ronde weer terug, maar de woorden van Pecco passen daar niet bij. Hij vertelde dat de band bij de start al niet meer werkte en dat dat tot de twaalfde ronde door bleef gaan. Met deze indicaties hebben wij het idee dat het niet een probleem met het opwarmen van de band is. Ik hoop dat ik er snel wat over kan zeggen."

Michelin heeft dit seizoen een nieuwe compound geïntroduceerd. Deze werkt vaak goed, wat resulteert in veel aangescherpte ronderecords. Zo zette Bagnaia in Misano voor het eerst een tijd onder de anderhalve minuut op de klok. Michelin is overgegaan op de nieuwe compound na kritiek van Jorge Martín eind 2023 in Qatar. De Spanjaard gaf de bandenfabrikant de schuld van het mislopen van de titel, nadat hij in Qatar met "een verkeerde band reed."