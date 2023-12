Michelin: Mogelijk verandering van MotoGP-bandendrukregels in 2024

De nieuwe bandendrukregels waren een van de grootste gespreksonderwerpen van het MotoGP-seizoen 2023. Na een succesvolle test met de universele bandenspanningssensoren werd er sinds de Britse Grand Prix gehandhaafd. Rijders moesten daardoor minimaal 50 procent van het aantal ronden van de Grand Prix en 30 procent van het aantal ronden in de sprintraces boven de minimale bandenspanning zitten. Slaagde een rijder daar niet in, dan werd dat de eerste keer bestraft met een waarschuwing. Daaropvolgende overtredingen leidden tot drie, zes en twaalf seconden tijdstraf. Uiteindelijk leidde dit slechts enkele keren tot een tijdstraf en één keer tot een verandering van het podium. Dat gebeurde in Valencia, waar Fabio di Giannantonio terugviel van de tweede naar de vierde positie.

Gedurende het seizoen gaven de rijders echter aan dat ze geen fan zijn van deze regels. Om eraan te voldoen, moeten ze met een hogere bandenspanning starten dan ze eigenlijk willen. Als ze vervolgens midden in een groep terechtkomen, lopen de bandenspanning en de temperatuur op naar waarden die het moeilijk maken om de controle over de motorfiets te houden. Bovendien dreigen de regels in 2024 nog strenger te worden. Daar waar opeenvolgende overtredingen in 2023 nog steeds iets zwaarder bestraft werden, geldt in het nieuwe seizoen dat na iedere overtreding meteen diskwalificatie volgt. Toch lijkt er wat ruimte te zijn voor een andere oplossing, zo heeft Michelin-manager Piero Taramasso aangegeven in gesprek met Motorsport.com.

"Ik denk dat alles nog redelijk open is. Er zijn al wel ideeën voor 2024, maar die moeten we nog bespreken. Ook moeten we nog oplossingen vinden", zegt Taramasso. "Op dit moment kan ik nog geen definitief antwoord geven, maar we gaan erover praten. Het is mogelijk dat er veranderingen komen, maar ik weet nog niet waar die betrekking op hebben. Het is wel redelijk zeker dat iedereen bereid is om erover te praten en de belangrijkste aspecten van het systeem te verbeteren. Dit moet echter gedaan worden in samenspraak met Dorna, de FIM en IRTA."

Aangepaste compound kan situatie verbeteren in 2024

In de laatste fase van het MotoGP-seizoen 2023 werden al enkele voorstellen gedaan om de situatie te verbeteren. Zo werd voorgesteld om alle rijders te laten voldoen aan een vastgestelde bandenspanning als de banden nog koud zijn. Volgens Taramasso is dit geen ideale oplossing. "Het probleem met een vastgestelde bandenspanning voor koude banden is dat er verschillende reacties kunnen plaatsvinden als de band warm wordt. Zo gebruiken teams verschillende temperaturen voor hun bandenwarmers", geeft hij aan. "Ook de rijstijl van een rijder en het karakter van de motorfiets zijn factoren die voor verschillen in de bandendruk van warme banden kunnen zorgen. Het zou wel kunnen, maar hiermee benadeel je bepaalde rijders en fabrikanten."

Doordat Michelin voor 2025 een nieuwe constructie van de voorband ontwikkelt die minder gevoelig is voor veranderingen in de temperatuur en bandenspanning, lijkt 2024 een overbruggingsjaar te worden. Toch lijkt Taramasso overtuigd dat de banden voor komend seizoen al voor verbetering kunnen zorgen. "2024 wordt een overgangsjaar, maar door samen te werken met de teams en aan de regels te werken kunnen we de situatie wel iets verbeteren", legt hij uit. "Volgend jaar bieden we voor de voorkant ook stijvere compounds aan en hoe stijver de compound, hoe minder gevoelig die is voor veranderingen van de temperatuur en bandendruk. Dat geldt zelfs voor de huidige MotoGP-motoren, die veel vergen van de voorkant."

Het eerste bewijs daarvan werd geleverd tijdens de testdag na de seizoensfinale in Valencia. De rijders konden op Circuit Ricardo Tormo een nieuwe zachte compound voor de voorkant uitproberen en dat leverde positieve reacties op. "Ja, dat beviel ze heel goed. Vijftien rijders hebben de nieuwe compound geprobeerd en ze waren er allemaal heel blij mee", aldus Taramasso. "De nieuwe soft levert goede grip, maar geeft ook meer ondersteuning dan de vorige. Dat kan ook helpen."