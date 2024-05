Michelin in gesprek met MotoGP om langer bandenleverancier te blijven

Michelin is sinds 2016 de exclusieve bandenleverancier van de MotoGP en tekende in 2021 een nieuwe deal, waarmee het tot en met 2026 aan de sport verbonden is. Als het aan de Franse firma ligt, blijft men ook in de daaropvolgende jaren actief als de bandenboer van de koningsklasse. "Ons contract loopt eind 2026 af, maar we praten met Dorna om de deal te verlengen met 2027 en 2028", zegt motorsportbaas Piero Taramasso van Michelin in gesprek met Motorsport.com. "Om deze reden hebben we ook deelgenomen aan werkgroepen en bijeenkomsten met betrekking tot de nieuwe reglementen van 2027."

In 2027 krijgt de MotoGP nieuwe technische reglementen, waarvan het raamwerk afgelopen maandag gepresenteerd werd. Zo wordt de inhoud van het motorblok verkleind, wordt er paal en perk gesteld aan de aerodynamica en komt er een verbod op rijhoogteapparaten. Deze veranderingen gaan ook gevolgen hebben voor Michelin, dat weet dat de banden aangepast moeten worden. "Wat betreft de banden moeten we waarschijnlijk op zijn minst opnieuw naar de compounds kijken en voor iets zachtere oplossingen kiezen, omdat de motoren minder agressief voor de banden zijn dan nu het geval is", verklaart Taramasso.

Nieuwe compounds getest in Jerez

Terwijl de blik van Michelin deels dus al op de nieuwe reglementen is gericht, staat de ontwikkeling van de huidige MotoGP-banden ook niet stil. Eerder dit jaar is er al een nieuwe constructie voor het rubber geïntroduceerd, die voor meer grip en mede daardoor ook voor nieuwe ronderecords zorgt. Daarnaast konden de teams en rijders zowel tijdens het raceweekend als de testdag in Jerez met nieuwe compounds aan de slag, aldus Taramasso. "We hebben twee nieuwe producten meegebracht naar Jerez", stelt hij.

"De eerste was een nieuwe harde voorband, de Hard+. Die was onderdeel van de allocatie voor het weekend, maar werd niet gebruikt omdat het niet warm genoeg was om er voordeel van te hebben. Tijdens de test op maandag vroegen we de rijders om een nieuwe compound voor de voorkant te proberen die de plek moet innemen van de medium die ze tijdens de race gebruikten. Ze hebben de band meermaals geprobeerd en in vergelijking met de referentie lijkt die meer beweging te genereren onder een hellingshoek. We gaan er dus nog een andere versie maken om later in het seizoen mee te testen."