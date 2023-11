Michelin: Bandenprobleem Martin in Qatar was geen productiefout

Vorige week scoorde Jorge Martin zijn slechtste finish van het jaar door in Qatar als tiende te eindigen. De nummer twee in de WK-stand had weinig grip aan de achterkant van zijn Pramac Ducati en wees naar de achterband als oorzaak. Hij oordeelde zelfs dat bandenleverancier Michelin zijn kampioenschap had gestolen met de slechte achterband die hij toegewezen had gekregen. In Valencia meldde Martin dat hij nog geen antwoorden had gekregen van Michelin over wat er verkeerd ging, maar de Franse firma maakte vrijdag bekend dat de eerste fase van het onderzoek inmiddels is afgerond. Daaruit bleek dat een productiefout uitgesloten kan worden, zei motorsportbaas Piero Taramasso.

"Na de race in Qatar zag iedereen de verklaring van Jorge, maar we begrijpen zijn standpunt. Hij streed om het kampioenschap en dan is er veel adrenaline en dergelijke. Toch nemen we deze zaak, zoals altijd, heel serieus. We hebben meteen contact gezocht met Frankrijk om in het fabricageproces te checken of alle parameters goed waren toen we de band maakten. Het antwoord daarop was ja, alles zat goed in het fabricageproces. Qua kwaliteit was er dus geen probleem met de band van Jorge Martin. Dat is het eerste ding", vertelde Taramasso over het onderzoek. Helemaal afgerond was dat overigens nog niet, want ook dook Michelin in de data die Pramac en Ducati hebben aangeleverd en zelf ook geanalyseerd hebben.

"Van beide kanten is de conclusie dat Jorge's prestatie in Qatar niet in lijn was met wat iedereen verwachtte. We zagen verschillende dingen, maar we hebben op dit moment geen duidelijk antwoord. We hebben nog verschillende hypotheses", vervolgde Taramasso. "We gaan verder werken en analyseren en dan komen we erop terug als we meer vinden. We hebben ons gefocust op Jorge's data, nu willen we naar Pecco kijken. Er zijn verschillende dingen. Iets waar we aan werken is de harde achterband. De window van deze compound is heel klein en op basis van hoe je deze compound gebruikt, kunnen de prestaties beter of slechter worden. Daar kijken we dus naar."

Michelin had volgens Taramasso nog geen beschikking over de data van Martins start in Qatar, al was wel duidelijk dat de band tijdens de formatieronde de juiste temperatuur en bandenspanning had. Ook ontving het bedrijf in Losail veel tegenstrijdige data door het nieuwe asfalt, waardoor men ook meer tijd nodig heeft om conclusies te trekken. Wel onthulden de data die Michelin wél tot zijn beschikking had, dat de bandenspanning van Martins voor- en achterband tijdens de race veel hoger was dan bij alle andere rijders. Dat kan mogelijk verklaard worden doordat de Spanjaard hard moest pushen om een slechte start goed te maken.