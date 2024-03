Michelin wimpelt zorgen MotoGP-rijders over bandenspanning af

De MotoGP begon tijdens de Britse Grand Prix van 2023 met het handhaven van de controversiële bandenspanningsregels. Rijders moesten minimaal 30 procent van de sprintrace en 50 procent van de hoofdrace boven de minimale bandenspanning van 1,88 bar voor de voorband zitten. Een eerste overtreding van deze regels leidde tot een waarschuwing, elke daaropvolgende overtreding werd bestraft met steeds zwaarder wordende tijdstraffen. De rijders waren niet te spreken over deze regels. Zij vreesden dat de bandenspanning van de voorband in de races te hoog zou oplopen, waardoor de veiligheid in het geding zou komen.

Ook vreesden rijders voor extra problemen in 2024, omdat elke overtreding van de bandendrukregels meteen leidt tot diskwalificatie. Om iedereen iets meer speelruimte te geven, besloot bandenleverancier Michelin eerder deze maand om de minimale bandenspanning van de voorband te verlagen tot 1,8 bar. In ruil daarvoor moeten de rijders tijdens de zondagse Grands Prix niet langer 50 procent, maar 60 procent van de race boven de minimale bandendruk zitten. Voor de sprintraces geldt nog altijd dat de rijders minimaal 30 procent van het aantal raceronden boven de minimale bandenspanning moeten blijven.

"Dit was een verzoek van de teams en rijders. Ze zijn ervan overtuigd dat de banden met iets lagere bandenspanning gebruikt kunnen worden, en we luisteren altijd naar de teams en rijders", legt Piero Taramasso, Michelins competitiemanager voor tweewielers, uit aan Motorsport.com. "Deze winter hebben we simulatietests gedaan. Ook hebben we alle data van vorig jaar bekeken, want we hebben een heel precies systeem met data van alle ronden. Na de analyse besloten we om de druk te verlagen tot 1,8 bar. We geven ze zo iets meer marge, maar we hebben ook gevraagd om er 60 procent van de ronden boven te blijven. We pakken iets minder marge met de band, dus je moet meer ronden met de juiste druk rijden."

Minimale bandendruk toch hoger op diverse circuits

De lagere bandendruk van 1,8 bar geldt in 2024 als basis, maar op de Sachsenring, Mandalika en Phillip Island wordt die wel verhoogd naar een minimum van 1,85 bar. Die keuze wordt gemaakt doordat deze circuits veel van de banden vergen. Door de versoepelingen verwacht Taramasso dat er relatief weinig overtredingen gemaakt worden, al denkt hij dat de teams zich ook aan de hogere minimale bandendruk hadden kunnen houden. Dat er in 2023 toch overtredingen werden genoteerd, wijt hij aan het feit dat diverse teams vrijwillig de grens opzochten omdat ze, doordat ze eerst een waarschuwing kregen, een joker in handen hadden.

Fabio Di Giannantonio verloor in Valencia een podiumplek wegens een te lage bandendruk. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"De limiet is iets verlaagd, zodat ze iets meer marge kunnen nemen om ervoor te zorgen dat ze niet bestraft worden. Vorig jaar zagen we dat sommigen behoorlijk veel marge hadden, anderen riskeerden juist iets meer", vertelt Taramasso. "Er was ook het bekende verhaal dat de eerste overtreding slechts een waarschuwing opleverde. Daar hebben ze een beetje mee gespeeld. Dit jaar zijn er geen waarschuwingen meer. Als je je niet aan de regels houdt, krijg je straf. Ze zullen nu geen spelletjes meer spelen en ze kunnen zich ook aan de voorschriften houden, want ze kennen het systeem nu heel goed."

Hoger tempo, minder crashes sinds handhaving

Michelin merkte dat MotoGP-teams voor het handhaven van de regels stelselmatig met lagere bandenspanning aan de races begonnen dan werd voorgeschreven. Sinds er gehandhaafd wordt, hebben de renstallen zich over het algemeen snel aangepast aan de nieuwe realiteit. In die nieuwe realiteit zou het risico op crashes ook veel hoger zijn dan voorheen, vermoedden de rijders. De werkelijkheid blijkt echter anders, zegt bandenontwerper Romain Cacheux. "Niet alleen zagen we geen stijging van het aantal crashes in vergelijking met de start van het seizoen, we zagen juist een daling", zegt hij, om eraan toe te voegen dat er in Buriram en Lusail ronderecords werden gereden zonder dat er iemand crashte in de race.

"Niet alleen zijn de teams in staat om zich aan de richtlijn te houden als ze dat echt willen, maar ook blijkt dat het heel weinig impact heeft op de algemene prestaties", vervolgt Cacheux. Taramasso is het daar roerend mee eens. "Dat is wat er in 2023 gebeurde. Ze reden met een bandenspanning van 1,88 bar, maar ze konden heel snel blijven rijden en records verbreken. En we zagen niet meer, maar juist minder crashes. Het is onderdeel van het pakket, dus je moet het ermee doen en het net als alle andere regels respecteren. We doen dit niet om de teams of rijders te irriteren. We doen het juist voor de veiligheid, want de band moet werken met die minimale hoeveelheid lucht."