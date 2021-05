Martin stelt rentree uit, Pirro opgeroepen als vervanger

Martin raakte bij een zware val tijdens de derde training van de Grand Prix van Portugal gewond aan armen en benen. Hij moest daarna onder het mes in Barcelona, maar is inmiddels weer aan het trainen. Hoewel de Spanjaard progressie boekt in zijn herstel, komt de Italiaanse GP nog te vroeg.

Pramac Racing bracht vrijdag een communiqué naar buiten: “Na overleg met de artsen is besloten dat Jorge Martin terugkeert tijdens de Grand Prix van Catalonië. De conditie van de Spaanse coureur is zeker aan het verbeteren, maar de terugkeer op een fysiek zwaar circuit als Mugello is niet de beste optie.”

Michele Pirro wordt als supersub ingezet door Pramac. Tito Rabat nam de afgelopen twee races voor zijn rekening, maar de Spanjaard heeft volgend weekend verplichtingen in het WK Superbikes. Bij Ducati gaf men in eerste instantie voorkeur aan Rabat omdat Pirro een dusdanig druk schema had, dat extra werk als MotoGP-coureur ongelegen kwam.

Pirro heeft inmiddels 57 MotoGP-starts achter zijn naam staan. Hij kwam vorig seizoen nog enkele races in actie als vervanger van Francesco Bagnaia, die zwaar ten val kwam tijdens de Grand Prix van Tsjechië.