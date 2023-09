Zonder de geblesseerde Enea Bastianini, maar met Francesco Bagnaia, invaller Takumi Takahashi en wildcardrijders Dani Pedrosa, Michele Pirro en Stefan Bradl begon de MotoGP om 10.45 uur aan de eerste vrije training voor de Grand Prix van San Marino. Dat gebeurde op het Misano World Circuit Marco Simoncelli onder een stralend zonnetje en bij een temperatuur van 26 graden.

Het duurde na het zwaaien van de groene vlag niet lang voordat de coureurs zich op het asfalt meldden om aan de eerste vrije training te beginnen. Niet veel later meldde Pirro zich aan het front door de lat op 1.34.507 te leggen. De testrijder van Ducati zag vervolgens eerst Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio even met de snelste tijd aan de haal gaan, waarna hij zelf weer antwoordde met 1.32.405. Dat bleek uiteindelijk ook de snelste tijd toen na tien minuten de eerste rijders terugkeerden naar de pits. Maverick Viñales bezette op dat moment de tweede stek, voor Pedrosa, Luca Marini en Bezzecchi. Twee rijders stonden op dat moment al aan de kant: Augusto Fernandez ging in bocht 14 onderuit, Takahashi parkeerde zijn LCR Honda juist met technische problemen langs de baan.

Met een klein half uur voor de boeg keerden de eerste rijders terug op het asfalt van Misano om aan hun tweede run te beginnen. Ook Pirro meldde zich weer op de baan en het kostte hem weinig tijd om de snelste tijd met een tiende aan te scherpen tot 1.32.306, een tijd die standhield totdat Pedrosa nogmaals aanzette op zijn KTM. De inmiddels 37-jarige Spaanse testcoureur dook nipt onder de tijd van de Italiaanse Ducati-tester door 1.32.250 te noteren. Pirro verbeterde zich vervolgens nog ietwat om uiteindelijk op 0.033 seconde te stranden, waarna Bezzecchi zich eveneens binnen een tiende van de snelste tijd op P3 nestelde.

De coureurs keerden vervolgens met een kwartiertje te gaan in VT1 weer terug in de pits, om zich daar voor te bereiden op de derde en laatste run van de sessie. Bagnaia sloeg de korte break over om zijn fysieke gesteldheid op de proef te stellen en tegelijkertijd zijn tijden steeds wat verder te verbeteren. De WK-leider begon aan zijn run als de nummer negentien, om uiteindelijk met zijn laatste poging op te klimmen naar de zevende positie. Terwijl de fabriekscoureur van Ducati met zeven minuten te gaan alsnog terugkeerde naar de pitbox, zetten diverse rijders aan om te proberen hun tijd te verbeteren. Zo benaderde Marini de tijd van Pedrosa tot op 0.003 seconde, waarna Martin de koppositie zelfs overnam door 1.32.066 op de klokken te zetten.

Dat bleek uiteindelijk echter niet genoeg om de training als eerste af te sluiten. Die eer ging naar Pirro, die via 1.32.018 uiteindelijk tot een snelste tijd van 1.31.909 kwam. Marini verbeterde zich in de slotfase nog naar de tweede positie op iets meer dan een tiende van Pirro, waardoor Martin het met P3 moest doen. Bezzecchi noteerde de vierde tijd, voor de sterke Raul Fernandez en Pedrosa. Viñales, Johann Zarco, Aleix Espargaro en Alex Marquez voltooiden de top-tien. Fabio Quartararo moest het uiteindelijk doen met de vijftiende tijd, waarmee hij Bagnaia (P20) en Marc Marquez (P21) wel achter zich hield.

De MotoGP-coureurs komen vanmiddag om 15.00 uur opnieuw in actie. In de training van 60 minuten krijgen ze de kans om directe plaatsing voor Q2 af te dwingen.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van San Marino