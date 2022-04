De organisatie achter de Red Bull Ring publiceerde eerder deze week foto’s van de nieuwe chicane, die tussen de eerste en de voormalige derde bocht geplaatst is. Het moet zorgen dat de snelheid voor MotoGP-machines lager komt te liggen en dat de risico’s bij het remmen voor de scherpe hoek naar rechts minder groot worden. Het circuit werd op verzoek van de coureurs aangepast na een megacrash van Franco Morbidelli en Johann Zarco in 2020. De variant, die enkel voor de MotoGP gebruikt zal worden, is echter anders dan vooraf gedacht.

Niet iedereen is enthousiast over de chicane, maar de rijders zijn tevreden gestemd door de aanpassing. “Ik zag de nieuwe chicane van de Red Bull Ring”, zegt Gresini-rijder Bastianini, die aan kop gaat in het wereldkampioenschap. “Het is een hele vreemde oplossing, maar we moeten er eerst maar eens rijden. Wat mij betreft is het rechte stuk nu te kort, maar dat zullen we zien als we daar eenmaal zijn. De eerste rondjes zullen lastiger zijn, het is meer een oplossing voor de Formule 1 dan voor de MotoGP.”

KTM-coureur Miguel Oliveira voegt toe: “De verandering is in eerste plaats ingegeven door de rijders. We wilden de run naar de derde bocht een stuk langzamer maken, er is geen betere manier om de snelheid naar beneden te brengen dan een chicane. Hiermee voorkomen we dat motoren elkaar tegenkomen bij het remmen voor bocht 3, zeker als je daar met 300 kilometer per uur aankomt. Met de veranderingen is voldaan aan de wens van de rijders en Dorna, ik denk dat het circuit goed werk verricht heeft in deze korte periode. Het is niet eenvoudig om dit soort dingen snel en goed te veranderen, zeker omdat het circuit omringd wordt door zoveel natuur. Het is dan lastig om voldoende uitloopstrook te krijgen.”

Quartararo blij met korter recht stuk

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo staat ook achter de beslissing om een chicance te plaatsen, maar vooral omdat de kortere rechte stukken de Yamaha wel van pas komen. “Voor de veiligheid is het stuk beter, in de tweede bocht had je toch altijd een moment en dat is geen feest”, aldus Quartararo. “Wat ze ook doen om het rechte stuk korter te maken, dat past mij wel”, grapt hij met betrekking tot de achterstand van Yamaha op het gebied van bochtensnelheid.

Volgens Ducati-coureur Jack Miller zal de chicane ook helpen bij het genereren van meer temperatuur in de linkerkant van de banden, iets wat regelmatig een probleem geweest is op de Red Bull Ring. “Het is en blijft een chicane natuurlijk”, zegt Miller met een sarcastische ondertoon. “Het zal de snelheid er meer uithalen en de motoren in een betere positie brengen voor wat voorheen bocht 3 was. Ik klaag zeker niet, dit is waar we om gevraagd hebben en het zorgt voor meer temperatuur in de banden. Dat is daar normaal gesproken een groot probleem geweest. Dus ik vind het een prima oplossing.”

De MotoGP gaat in augustus weer naar de Red Bull Ring.