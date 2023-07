Meer MotoGP-crashes in 2023, maar komt dat door de sprintraces?

De MotoGP heeft in 2023 sprintraces geïntroduceerd. De verwachting was dat deze korte zaterdagse races gevaarlijk zouden zijn voor de rijders, die ook in deze race WK-punten kunnen verdienen en daardoor mogelijk geneigd zouden zijn om veel risico te nemen. Enerzijds is dat tot dusver ook uitgekomen, want er zijn in de eerste acht races van 2023 maar liefst 166 crashes geweest. Dat zijn er 26 meer dan in dezelfde periode vorig jaar en bijna twee keer zoveel als in 2020, toen de coureurs in de eerste acht races slechts 85 keer onderuit gingen. Deze 166 valpartijen hebben voor Pol Espargaro, Enea Bastianini, Miguel Oliveira (twee keer), Marc Marquez (twee keer), Joan Mir (twee keer) en Alex Rins geleid tot blessureleed.

Tegelijkertijd valt de stijging in het aantal crashes niet direct toe te schrijven aan de komst van sprintraces. Coureurs moeten in deze races weliswaar de limiet opzoeken en dus meer risico's nemen, maar het aantal valpartijen valt relatief gezien mee met 25 stuks. Dat is goed voor een percentage van 15 procent. In de Grands Prix, waarin de rijders de dubbele afstand afleggen ten opzichte van de sprintraces, werden 40 valpartijen (24 procent van het totaal) genoteerd. In Q2, een andere sessie waarin de limiet echt wordt opgezocht, werd 16 keer gecrasht (minder dan 10 procent van het totaal). De meerderheid van de ongelukken, 51,4 procent om precies te zijn, vonden plaats tijdens de trainingen en de warm-up.

Crashes in Q2, sprintrace en Grand Prix in 2023

Grand Prix Q2 Sprint Race Totaal 16 25 40 Portugal 2 4 5 Argentinië 0 2 2 Verenigde Staten 5 3 9 Spanje 0 8 6 Frankrijk 1 4 8 Italië 2 2 3 Duitsland 4 1 1 Nederland 2 1 6

Hoewel Bastianini, Mir en Rins blessures opliepen tijdens de sprintraces, lijkt de theorie ontkracht dat de sprintraces voor meer risico's zorgen. Tegelijkertijd is het aantal valpartijen per raceweekend wel een stuk hoger dan in voorgaande jaren. In die cijfers is sinds 2020 hoe dan ook al een stijging te zien. Wat betreft het aantal crashes in de sprintraces is inmiddels ook al een daling zichtbaar. In de eerste vier sprints werden 17 valpartijen geregistreerd, waaronder alleen al 8 in Jerez. In de daaropvolgende vier sprintraces werd slechts 8 keer gevallen, met slechts 1 crash in zowel Duitsland als Nederland.

De verklaring voor het hogere aantal valpartijen moet waarschijnlijk dus ergens anders gezocht worden. Zo zijn de motorfietsen de afgelopen jaren steeds sneller geworden en is het deelnemersveld in de breedte veel competitiever geworden. Daardoor zijn de verschillen kleiner, moet er meer risico genomen worden om in te halen en dat kan weer leiden tot meer crashes.

Crashes in de eerste acht Grands Prix van het seizoen

Seizoen Crashes (gemiddeld) Meest gecrashte coureur 2017 131 ( 16,3 per GP) Marc Marquez (13 crashes) 2018 136 (17 per GP) Marc Marquez (10 crashes) 2019 113 (14,2 per GP) Jack Miller (10 crashes) 2020 85 (10,6 per GP) Aleix Espargaro en Pol Espargaró (8 crashes) 2021 127 (15,8 per GP) Pol Espargaro (12 crashes) 2022 140 (17,5 per GP) Enea Bastianini en Marco Bezzecchi (11 crashes) 2023 166 (20,7 per GP) Marc Marquez (14 crashes)