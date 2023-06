Maverick Viñales kwam in 2017 bij het topteam van Yamaha als teamgenoot bij Valentino Rossi. Hij behaalde er acht van zijn negen MotoGP-zeges, de andere pakte hij in 2016 met Suzuki. Maar de relatie raakte bekoeld. Viñales won in 2021 nog de eerste race in Qatar, maar daarna vielen de resultaten tegen. Bij de TT van Assen, waar Viñales op pole stond en als tweede eindigde, werd het dieptepunt bereikt. Daags na de race kondigt Yamaha aan dat beide partijen uit elkaar gaan, een jaar eerder dan in Viñales' contract was vastgelegd. De Spanjaard had opzettelijk geprobeerd zijn motor te beschadigen tijdens de Grand Prix van Stiermarken, aldus het merk met de gekruiste stemvorken.

Analyse van de breuk tussen Viñales en Yamaha: Een jaar na de Yamaha-scheiding: De carrière van Viñales is gered

Yamaha pakte in 2021 de wereldtitel met Fabio Quartararo. De Fransman eindigde vorig jaar als tweede in het WK achter Francesco Bagnaia. Beide seizoenen kon Franco Morbidelli geen potten breken. Dit jaar heeft niet alleen Morbidelli het moeilijk, ook Quartararo kan amper een vuist maken met de M1. Viñales stelt dat zijn klachten over de Yamaha in 2021 dezelfde zijn als die Quartararo en Morbidelli momenteel hebben. "De tijd zal uitwijzen waarom ik ben weggegaan", liet Viñales donderdag in Assen optekenen. "Ik denk dat veel rijders nu klagen, net als ik drie jaar geleden. Ik reed achteraan en zij [Yamaha] hadden het moeilijk. Misschien staan ze hier [in Assen] vooraan, maar op de Sachsenring hadden ze het erg moeilijk."

Motorprobleem op Sachsenring

Zelf kende Viñales ook een moeilijk weekend in Duitsland. De huidige nummer tien in het WK begon het seizoen goed. Hij pakte Aprilia's enige podium tot nu toe met een tweede plek in Portugal. Maar vorig weekend viel de Spanjaard op de Sachsenring uit in de sprintrace en de Grand Prix. Zondags kampte hij met kapotte motor. "Ik denk dat we op een bepaalde manier veel geluk hebben gehad, dat de motor kapot ging", aldus Viñales. "We hebben de motor grondig geanalyseerd en we kwamen erachter dat er een probleem was. Ik had het hele weekend met motorproblemen gereden. Voor ons was het al heel raar dat we op de Sachsenring niet dichterbij zaten, want normaal gesproken is ons potentieel daar heel hoog. Ik stond in de eerste training in de top vijf, dus we begrepen het niet zo goed. Nu wel."

"Het is heel belangrijk om te begrijpen waar een probleem zit en uiteindelijk moeten we in onze data geloven", gaat Viñales verder. "We weten dat we sterk zijn met een motor met een bepaalde afstelling en een bepaalde hoeveelheid vermogen. Als er iets misgaat, moeten we het grondig analyseren voordat er echt problemen komen. Helaas waren we nu te laat. Ik denk dat ik op de Sachsenring een hele goede kans had om in de top-vijf te finishen."