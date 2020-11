Viñales gebruikt zesde blok en start Europese GP vanuit de pits

Viñales gaf donderdag al toe dat hij de afgelopen races minder heeft kunnen rijden dan normaal om motorblokken te sparen. De Spanjaard moest dat in de Teruel GP naar eigen zeggen bekopen met een minder resultaat omdat hij niet de juiste afstelling kon vinden. Hij dacht ook in Valencia minder te kunnen rijden, maar Yamaha heeft nu besloten om een zesde motorblok in gebruik te nemen voor de afsluitende GP's van het jaar.

"We hebben gewacht op de beslissing rond de straf, maar nu zijn we geforceerd om een zesde motor te gebruiken", zei Massimo Meregalli in gesprek met de Italiaanse TV. Hij wijst daarmee op de straf die Yamaha donderdagavond kreeg na onjuist gebruik van verschillende onderdelen in het motorblok van de M1. De coureurs werden daar niet door getroffen, maar Viñales raakte daardoor al vroeg dit seizoen een motor kwijt.

Het betekent dat Viñales zondag tijdens de Grand Prix van Europa vanuit de pitstraat moet starten. Dat is een forse tegenvaller in de jacht op de wereldtitel. Viñales staat momenteel op 21 punten achterstand op de derde plaats in het MotoGP-klassement, maar de 25-jarige coureur zal er zondag hard voor moeten werken om de schade te beperken.