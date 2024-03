Viñales zegeviert in MotoGP-sprintrace Portugal na fout Bagnaia

Na drie oefensessies en een kwalificatie was het zaterdagmiddag tijd voor de eerste race van het MotoGP-weekend in Portugal: de sprintrace. Eerder op de dag verzekerde Enea Bastianini zich van de beste startpositie op Autódromo Internacional do Algarve, voor Maverick Viñales en Jorge Martín. WK-leider Francesco Bagnaia mocht vanaf P4 aan de race beginnen, met Marc Márquez op P8 na een crash tijdens Q2. Verder naar achteren haalde Aleix Espargaró Q2 niet, waardoor hij vanaf de dertiende positie voor een inhaalrace stond.

De rijders op de eerste twee rijen kwamen allemaal ongeveer even goed weg, maar Viñales durfde het laatste te remmen voor de eerste bocht. Hij offerde daarmee zijn exit op, wat de deur opende voor Jack Miller om de leiding te pakken, voor Bagnaia en de Aprilia-rijder. Bastianini volgde op de vierde positie, maar kreeg meteen bezoek van de goed gestarte Marc Márquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen zou in bocht 13 een inhaalactie plaatsen om de vierde stek over te nemen, om meteen de druk op Viñales op te voeren. In de tweede ronde knokte Márquez zich langs zijn landgenoot, terwijl Martín weer langs Bastianini ging voor de vijfde positie.

Vooraan vond ook een positiewisseling plaats, want in de laatste bocht van de tweede ronde greep Bagnaia zijn kans bij Miller. De WK-leider zou meteen een gat van een halve seconde trekken, wat voor Márquez het teken was om de aanval op Miller te openen. In de derde ronde zette hij in bocht 11 met succes de aanval in. Álex Rins maakte dat al niet meer mee, want de Yamaha-rijder was in bocht 3 gecrasht. Hij zou niet de enige zijn die in deze fase van de race onderuit ging, want in de vierde ronde volgden nog drie crashes van respectievelijk Johann Zarco in bocht vijf, Fabio di Giannantonio in bocht elf en Brad Binder in bocht dertien.

Bagnaia geeft zege weg, Viñales houdt wel stand

De voorste groep bleef intussen behoorlijk dicht bij elkaar rijden en dat leidde ook tot enkele duels. De eerste inhaalactie werd echter in gang gezet door een foutje van Márquez, die daarmee de deur opende voor Viñales om P2 te heroveren. Een ronde later klopte ook Martín nadrukkelijk op de deur bij de Gresini-rijder, wat in de dertiende bocht tot een succesvolle inhaalactie leidde. Vooraan had Bagnaia intussen een gaatje van zo'n seconde geslagen richting zijn achtervolgers, waardoor de Ducati-rijder de sprintrace relatief eenvoudig leek te controleren.

In de negende ronde veranderde de situatie echter aanzienlijk door toedoen van Bagnaia zelf. De wereldkampioen nam te veel snelheid mee in de eerste bocht, ging wijd en viel hierdoor terug naar de vierde positie. Viñales erfde de leiding, maar kwam wel onder toenemende druk van Martín te staan in de strijd om de sprintzege. De Pramac Ducati-man ging in de voorlaatste ronde echter wijd, waardoor hij zelf onder druk van Márquez kwam te staan. Het leidde in de laatste ronde tot een succesvolle inhaalactie in bocht vijf, waarbij Márquez de tweede plek overnam.

Vooraan hield Viñales stand om in Portimão zijn eerste sprintzege in de MotoGP te boeken. Op een seconde pakte Márquez als nummer twee zijn eerste podium in de kleuren van Gresini, met Martín op de derde positie. Bagnaia moest zich tevreden stellen met de vierde plek, op de voet gevolgd door Miller en teamgenoot Bastianini. Pedro Acosta knokte zich na een povere start terug naar de zevende plek, terwijl Espargaró en Fabio Quartararo de laatste punten pakten op P8 en P9. Nummer tien Raúl Fernández viel daardoor nipt buiten de boot.

De MotoGP komt zondag opnieuw in actie. Om 15.00 uur Nederlandse tijd wordt het startsein gegeven voor de Grand Prix van Portugal.

