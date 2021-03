Viñales ondanks zevende tijd in Qatar tevreden met test

De Spanjaard kende ondanks een kleine crash op het Losail International Circuit een sterk ritme op een M1, die in grote lijnen overeenkwam met de M1 waarop hij vorig seizoen reed. Viñales concentreerde zich in zijn test op het aanscherpen van zijn eigen rijstijl en het optimaliseren van de elektronische instellingen. Na afloop was hij enthousiast over zijn tempo. “We werkten nog niet met het nieuwe chassis”, zei de 26-jarige coureur tegen Motorsport.com. “We hadden gewoon het oude pakket en een paar algemene dingen in de tweede motor. Ik concentreerde me vooral op de rijstijl en op het rijden van goede rondetijden. Ik probeerde niet al te veel te stressen en een goed ritme te pakken te krijgen. Verder hebben we veel met de elektronica gewerkt en ik zie veel interessante dingen.”

Al met al verliet Viñales de baan dan ook met een goed gevoel. “Eerlijk gezegd was ik nogal verrast dat ik halverwege de dag rondjes 1.54 kon rijden en dat blijft altijd heel positief. De grip was niet zo heel goed, maar ik kon wel behoorlijk hard rijden. Dus ik ben erg blij met deze test en ik kan niet wachten om volgende week weer op de motor te zitten.”

Snelste op zondag was Yamaha-teamgenoot Fabio Quartararo. De Fransman moest zaterdag nog flink wennen, maar had de snelheid op de tweede dag van de test aardig te pakken. Quartararo gebruikte wel enkele van de 2021-onderdelen van Yamaha, waaronder het nieuwe chassis - dat qua specificatie dichter bij zijn favoriete 2019-versie lijkt te liggen - en de carbon swingarm.

Woensdag begint het tweede deel van de MotoGP-test. Dan wordt er nog drie dagen gereden op het circuit nabij Doha. Als die test op vrijdag tot een einde komt gaat het vizier op zondag 28 maart, de dag van de eerste Grand Prix van het seizoen.