Viñales: Yamaha staat er 'veel beter' voor dan vorig seizoen

Viñales reed op de derde en laatste dag van de pre-season test de snelste tijd op het Losail Circuit in Qatar, waar begin maart de seizoensopener plaatsvindt. Met een 1.53.858 klokte hij niet alleen de snelste tijd van de test, ook wat betreft het racetempo was de fabrieksrijder behoorlijk indrukwekkend. De 25-jarige rijder staat er wat dat betreft dus goed op voor de start van het seizoen.

“Rustig. We zijn allemaal rustig en weten wat we dit seizoen moeten doen”, zei Viñales maandag, gevraagd naar de stemming in zijn kamp. “Ik denk dat we het testwerk goed gedaan hebben. We hebben onszelf voorbereid op de race. De motor is hier in Qatar sneller dan in Sepang, daar ben ik heel erg tevreden mee. Ik heb gereden met de Honda’s en de Ducati’s, het is niet slecht. We kunnen zeker nog beter, maar we staan er ten opzichte van vorig jaar stukken beter voor. Ik denk dat ik in een rechtstreeks gevecht sterker kan zijn. En dan de start. We hebben heel veel geprobeerd om beter voor de dag te komen bij de start en tijdens de eerste ronde. Ik denk dat we dat dit jaar ook wel iets beter kunnen doen. Maar dat zal pas duidelijk worden als we gaan racen.”

'Kan nu altijd pushen'

Volgens Viñales is hij met de 2020-versie van de Yamaha in staat om op ‘ieder moment’ te pushen, iets wat voorheen niet mogelijk was. “Ik kan altijd pushen als ik dat wil en dat is belangrijk”, vervolgde de Spanjaard. “Wanneer ik een snelle ronde wil rijden, dan kan dat, zelfs tijdens een langere run. Dat is erg belangrijk omdat ik het vorig jaar nogal moeilijk had om het tempo op te voeren tijdens de langere runs. Ik was constant, maar aan het begin niet snel genoeg. Dit jaar hebben we geprobeerd dat te veranderen. Ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen.”

Ondanks de veelbelovende start voelt Viñales zich iedere run sterker worden met de M1. Waar Viñales behoorlijk sterk was tijdens de afsluitende test voor het seizoen, hadden Marc Marquez en Honda juist problemen. Ook Valentino Rossi dacht dat hij op het gebied van het racetempo nog iets mist. Gevraagd of dat zijn aanpak voor de eerste races van het seizoen zou veranderen, zei Viñales: “Dat is moeilijk te zeggen. Het is zeker dat hij [Marquez] er altijd zal zijn, daar moeten we rekening mee houden. We moeten onszelf zo goed mogelijk voorbereiden zodat we met iedere rijder en fabrikant kunnen vechten. Ik denk dat we dat deze test goed gedaan hebben. Ik ben blij met wat we met de motor kunnen, het maakt niet uit onder welke omstandigheden, maar we staan er goed voor.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont