Viñales wisselt weer van crew-chief: Wat nu voor de Yamaha-man?

Na de achtste plaats tijdens de Grand Prix van Italië was de maat vol. Teamgenoot Fabio Quartararo had de race gewonnen, hij werd achtste. Waar het voor Viñales eigenlijk misging was de kwalificatie. Hij liet zich – vergeef mijn taalgebruik - opnaaien door Marc Marquez, die naarstig op zoek was naar een referentie. Viñales bleef daardoor buiten Q2 hangen en reed weer een wedstrijd in de marge. Want als er een zekerheid is in de MotoGP, is het wel dat Viñales heel moeizaam vooruitgaat als hij veel rijders moet inhalen. En dat terwijl zijn teamgenoot Quartararo dominant was en op de hoogste trede van het podium plaats mocht nemen.

Viñales voelde al een tijdje dat de rek eruit was met crew-chief Esteban Garcia. Tijdens de recente Franse GP zocht hij nog naar een manier om sneller tot een goede afstelling te komen. Ook daarin gebruikte hij zijn teamgenoot als referentie. “Ik voelde me al drie of vier races niet goed, alsof we het maximale er niet meer uit konden halen”, vertelde hij donderdag tijdens zijn perspraatje. Gesprekken met het management van Yamaha brachten uiteindelijk duidelijkheid. In goed overleg werd afscheid genomen van Garcia, een man die veel heeft betekend voor de carrière van Viñales. In 2013 werkten ze ook al samen, toen leverde het de coureur een wereldtitel op de Moto3-klasse. “Hij is in de eerste plaats mijn vriend. We hebben een hele goede band, ik ben vaak bij hem thuis geweest. Ik ken zijn familie heel goed. Onze vriendschap zal blijven bestaan, ook al is hij niet meer mijn crew-chief. Hij is voor mij meer dan dat.” Het verklaart ook waarom Viñales de bal bij Yamaha legde om te beslissen over een nieuwe strategie. Op persoonlijk niveau doet de breuk met Garcia pijn, zo gaf Viñales ruiterlijk toe.

“We gingen niet meer vooruit”

Zoals gezegd is het voor de tweede keer in drie jaar dat Viñales afscheid neemt van de spil in het web. De crew-chief is de verbindende factor tussen de rijder, de monteurs en de (data-) engineers. Hij moet de rijder door en door begrijpen, maar moet tegelijkertijd ook het overzicht bewaren als het gaat om de grote lijnen. Gevraagd waar de pijn zat, vertelde Viñales: “Ik geef een voorbeeld. In Mugello was ik in de eerste training goed, dat was normaal. Ik voelde me goed. Maar bij elke stap werden we minder, het voelde steeds slechter en slechter.” Dat Viñales de vinger niet op de zere plek kan leggen bij de directe aanleiding voor het vertrek van Garcia en de verantwoordelijkheid bij zijn werkgever legt, is tekenend. Hetzelfde is soms ook zichtbaar op de baan waar Viñales enorm kwetsbaar is als hij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. En de vormdip die daaruit voortkomt is tot nu toe in elk Yamaha-seizoen van Viñales zichtbaar geweest.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het is – zo eerlijk moeten we zijn – bijzonder moeilijk om te duiden waar het probleem van Viñales daadwerkelijk zit. Op technisch vlak is er van alles geprobeerd om de coureur op snelheid te krijgen. Zelfs de starts, tot vorig jaar vaak hét zwakke punt van Viñales, lijken nu beter dan ooit bij Yamaha. Grip aan de voorkant, soms aan de achterkant. Het zijn soms raadselachtige zaken waar Viñales in zijn gesprekken met de schrijvende pers aan refereert, passend bij de eindfase van 2018. Ook toen nam Viñales, ondanks dat hij aan een aardig seizoen bezig was, afscheid van zijn crew-chief Ramon Forcada. De twee lagen elkaar voor geen meter en een persoonlijk conflict zorgde uiteindelijk voor een breuk. Het liep dusdanig uit de hand dat Viñales op een gegeven moment zelfs een spreekverbod kreeg van zijn werkgever. Maar de scheiding met Forcada is in geen enkel opzicht te vergelijken met wat hij nu doormaakt, stelt Viñales. “Een heel ander verhaal”, noemt hij het. Ook hier gaat het weer over Yamaha, dat initiatief genomen heeft om “een andere strategie” toe te passen aan de rechterkant van de Yamaha-pitbox.

Het codewoord van Viñales: “Vertrouwen”

Forcada heeft inmiddels succes gehad met Franco Morbidelli, vorig jaar wonnen de twee met een ‘oude’ Yamaha maar liefst drie races. Viñales won er eentje. Dit jaar heeft hij er ook al een op zak, maar om mee te doen om de wereldtitel zal er snel meer eremetaal moeten komen. En ook Yamaha zal snel eremetaal willen zien, weet Viñales: “Als ik Yamaha zou zijn, zou ik wel rondkijken”, zei Viñales op een vraag van Motorsport.com of hij zou begrijpen dat Yamaha ook omkijkt naar andere rijders. “Ze hebben ontzettend veel in mij geïnvesteerd en ik lever niet de resultaten die van mij verwacht worden. Ik zou het ook doen, ik zou de [rijders]markt in de gaten houden. In deze wereld ben je zo slecht als je laatste race.”

De nieuwe strategie van Yamaha is misschien wel een laatste redmiddel voor Viñales. Ook een behoorlijk stevig middel, liet Ducati-coureur Jack Miller donderdag doorschemeren. “Het is niet zomaar iets om je crew-chief halverwege het seizoen aan de kant te zetten, daar moet een goede reden voor zijn”, verklaarde de Australiër. Op een goede dag is Viñales onmiskenbaar een van de beste rijders op de MotoGP-grid. Silvano Galbusera, die al sinds 1979 actief is in de Grand Prix-paddock en tot het eind van 2019 met Valentino Rossi werkte, mag de zoektocht naar de beste Maverick Viñales voor zijn rekening nemen.

Zelf heeft de coureur vertrouwen dat Yamaha de juiste beslissing neemt: “Er zijn geen excuses, maar die heb ik ook nooit gehad. Ik kijk naar de feiten en dan zie ik dat mijn teamgenoot races wint en dat wij dan maar in de top-tien staan. […] Aan het niveau van de motor ligt het niet, die is fantastisch. We mogen geen kans onbenut laten om ervoor te zorgen dat we zo sterk mogelijk voor de dag komen.”

Het codewoord in deze zoektocht is "vertrouwen", een woord dat MotoGP-rijders continu gebruiken. Dat vertrouwen komt van het materiaal, het team en de mensen waarmee hij werkt. Maar al dat vertrouwen betaalt zich niet uit in resultaten als er geen goede portie zelfvertrouwen aan toegevoerd wordt. Het lijkt er soms op dat juist het vertrouwen in eigen kunnen ontbreekt bij Viñales.