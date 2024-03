Viñales schrijft historie in Portimão: "De cirkel is eindelijk rond"

De eerste race van het MotoGP-seizoen 2024 in Qatar verliep niet naar wens voor Maverick Viñales, maar in Portugal sloeg hij meteen terug. De fabrieksrijder van Aprilia kampte donderdag en vrijdag met een flinke buikgriep, maar knalde in de kwalificatie op zaterdag al naar een knappe tweede startpositie. In de sprintrace profiteerde hij vervolgens optimaal van een fout van leider Francesco Bagnaia, waardoor hij zelf aan kop kwam en die positie niet meer afstond.

"Ik ben heel blij, want de cirkel is eindelijk rond. Dat is een enorme opluchting", blikte Viñales terug op zijn sprintrace in Portimão, waarmee hij zijn eerste zege als Aprilia-rijder behaalde. "Ik kan alleen zeggen dat Pecco in het begin heel snel was. Hij pakte in twee ronden een volle seconde. Daarna haalde ik hem stukje bij beetje bij, maar hij reed goed. Toen ik de fout zag, dacht ik 'als ik zo blijf rijden, wordt het voor de jongens achter me moeilijk om me in te halen'. Het is geweldig om mijn eerste zege voor Aprilia te behalen."

Viñales slaagde er in de sprintrace in om de slijtage van de achterband te beperken, iets wat een belangrijke rol speelde bij het veiligstellen van de zege. "We zijn veel beter voorbereid dan voorheen. Ook heb ik niet de bandenslijtage die ik eerder wel had. In Mandalika [in 2023] was ik perfect, maar was er veel bandenslijtage. Bij enkele andere races ook, maar vandaag niet. Ik kon de achterband daardoor heel goed managen. Ook vond ik mezelf heel sterk op de remmen. Ik kon geduldig zijn met gas geven om te proberen de achterband te managen, zodat ik hetzelfde ritme kon vasthouden. De sprintrace was best snel, maar ik zag dat de achterband niet minder werd. Daarom bleef ik pushen."

Ook kanshebber voor Grand Prix-zege

Het goed managen van de achterband is iets wat Viñales als een van zijn sterkste punten ziet, maar in Qatar kwam hij op dat vlak niet lekker uit de verf. Daarvoor stak hij de hand in eigen boezem na zijn sprintzege in Portugal. "Normaal is dat overal mijn kracht, maar in Qatar pushte ik de banden niet op de juiste manier. Hier kan ik veel beter uit de voeten. Ik kan scherper door de bochten en ook heel laat remmen, wat een van mijn krachten is, om vervolgens de motor snel rechtop te zetten. Dat maakt de levensduur van de banden allemaal langer."

Met zijn zege werd Viñales de eerste rijder in het MotoGP-tijdperk die met drie fabrikanten een race won, nadat hij eerder zegevierde met Suzuki en Yamaha. Toch komt hij nog niet in de recordboeken te staan, want daar heeft hij een Grand Prix-zege voor nodig. De Spanjaard schaart zichzelf onder de kanshebbers voor de overwinning op zondag. "We racen in de sprintrace harder dan in de Grand Prix. Normaal heb ik het vooral lastig in de sprintrace. Het is dan ook geweldig om een sprintrace te winnen. Ik ben benieuwd naar morgen", aldus Viñales. "Een overwinning hangt van heel veel dingen af, maar we hebben de kans en dat is fantastisch."